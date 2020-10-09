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Ученые назвали новые симптомы заражения COVID


15:16
Ученые назвали новые симптомы заражения COVIDФото: vk.com

Британские ученые выяснили, какие еще симптомы могут свидетельствовать о заражении коронавирусной инфекцией, пишет Daily Mail.

Исследование проводилось Научной консультативной группой по чрезвычайным ситуациям (SAGE).

Как полагают специалисты, об инфицировании COVID могут говорить такие проявления как болезненные ощущения в мышцах, повышенная утомляемость и волдыри на ногах. При этом указанные симптомы у пациентов различного возраста могут проявляться по-разному.

Клиническая картина зависит также от индивидуальных особенностей организма человека, уточняют исследователи. Главными же симптомами коронавируса в Великобритании продолжают считаться высокая температура, кашель и снижение обоняния вплоть до его полной потери.

За последние сутки в мире было зафиксировано рекордно высокое количество заражений коронавирусом – положительные тесты сдали более 360 тыс. человек, в том числе, почти 13 тыс. - в России.

Напомним, ранее врачи подвергли сомнению побочные эффекты лекарства от COVID.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 112

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