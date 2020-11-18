Новости шоу-бизнеса

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В России за сутки выявили более 23 тыс. случаев коронавируса
11:40
Фото: vk.com
За минувшие сутки в России было выявлено еще 23 610 случаев заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб.
Общее количество заболевших COVID-19 по стране превысило 2 млн человек.
В сообщении штаба указано, что в относительном выражении уровень суточного прироста увеличился до показателя 1,2%. На текущий момент число т.н. активных случаев, то есть пациентов, продолжающих лечение, составляет 454 102 человека, или 22,5% всех заразившихся. Показатель сокращается третий день подряд.
Наибольшее количество положительных тестов, как и прежде, зарегистрировали в Москве - 6 438 (днем ранее 4 174 ). В столице показатели прироста стали максимальными за период с 9 ноября. В Подмосковье выявили 880 заболевших, в Петербурге - 2 312, в Нижегородской области, Свердловской и Архангельской областях - соответственно - 441, 369 и 334, в Красноярском крае - 333.
За минувший день по стране среди пациентов с подтвержденным диагнозом зафиксировали 463 летальных исхода, сутками ранее - 456. В общей сложности в России скончались уже 34 850 пациентов с COVID-19.
Ранее замглавы правительства Татьяна Голикова сообщила о росте показателя заболеваемости COVID-19 в РФ в 2,5 раза за период с начала октября. По ее словам, ситуация с распространением заболевания находится под контролем. В регионах, власти которых уже ввели ограничительные меры, отмечается стабилизация эпидемиологической обстановки.
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