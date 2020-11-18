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Голикова сообщила о росте показателя заболеваемости COVID-19 в РФ в 2,5 раза
18.11.2020 20:27
Фото: livejournal.com
За период с начала октября суточный показатель заболеваемости коронавирусом в России возрос в два с половиной раза, заявила замглавы правительства Татьяна Голикова.
Речь об этом шла на совещании президента РФ Владимира Путина.
В ходе заседания российского президента с членами правительства, которое было посвящено борьбе с коронавирусом, Татьяна Голикова подчеркнула, что ситуация с распространением заболевания находится под контролем.
По словам Голиковой, в регионах, власти которых уже ввели ограничительные меры, отмечается стабилизация эпидемиологической обстановки. Она пояснила, что на текущий момент масочный режим объявлен по всей России. В 79 российских регионах принято решение о закрытии ресторанов и временном запрете массово-зрелищных мероприятий.
Согласно последним официальным данным, за минувшие сутки в РФ зарегистрировали еще 20 985 положительных тестов на коронавирус, что почти на полторы тысячи меньше, чем сутками ранее. Накануне оперативный штаб сообщил о приросте в 22 410 случаев заражения.
Нарастающим итогом в России за период с начала пандемии было выявлено 1 991 998 человек, заразившихся COVID-19.
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