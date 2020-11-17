Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Российские космонавты успешно провели выход в открытый космос

11:10

Фото: supergran.ru



Продолжительность выхода в открытое космическое пространство, который успешно совершили россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, составила около шести часов, указано на официальном портале "Роскосмоса".



По данным корпорации, в ходе работ не удалось выполнить лишь одну из ранее запланированных задач.



Космонавтам во время выхода не удалось поменять панель регулятора расхода жидкости у системы терморегуляции модуля "Заря" по причине того, что оказался слишком тугим болт гермоконтейнера, где находилась новая панель.



Во время внекорабельного периода Рыжиков и Кудь-Сверчков успели переключить антенну "Транзит-Б" со стыковочного модуля "Пирс", который уже отработал свой ресурс, на корпус модуля "Поиск". В будущем "Пирс" заменят на новый модуль "Наука". Кроме того, российские космонавты установили новый планшет эксперимента "Импакт" на агрегатном отсеке служебного модуля "Звезда" и выполнили ряд других задач.



По поручению Центра управления полетами (ЦУП) Рыжиков также провел осмотр и сделал фото обшивки модуля "Звезда", где могло быть место вероятной утечки воздуха с МКС. Как пояснил космонавт, что каких-либо признаков внешнего воздействия он в этом участке не заметил.



Ранее стало известно о том, что когда космонавты покидали МКС, в космос улетела деталь со станции. Как пояснили представители "Роскосмоса", от гермоконтейнера отделился мягкий поручень. По словам специалистов, утеря этой детали не окажет заметного влияния на работу космонавтов. Момент, когда неопознанная деталь улетела в открытое космическое пространство, можно было увидеть во время видеотрансляции, которая велась на сайте госкорпорации.



В минувшем январе во время выхода в космос у американской астронавтки отстегнулись видеокамера и фонарь. Второй раз в истории за пределами МКС работали две женщины - Кристина Кук и Джессика Меир. В нештатной ситуации они действовали по инструкциям Центра управления полетами и экипажа МКС. Нашлемную камеру с фонарем пришлось упаковать в сумку, а специалисты ЦУПа продолжали следить за процессом через камеру Меир.



Автор: Злата Богатова

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