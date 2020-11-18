Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Сын Цоя подал в суд на создателей фильма о музыканте

18.11.2020 22:03

Фото: uk38.ru



Режиссер Алексей Учитель заявил, что не согласен с претензиями сына Виктора Цоя по поводу фильма о музыканте.



Своим мнением кинематографист поделился в интервью ТАСС.



Известный российский режиссер Алексей Учитель прокомментировал информацию о судебном иске, который подал сын Виктора Цоя. Наследник музыканта пытается доказать, что создатели кинокартины могли исказить образ его легендарного отца. По словам режиссера, в его новой картине Виктор Цой показывается лишь в документальных кадрах. Поэтому образ музыканта просто не мог быть искажен, подчеркнул Алексей Учитель.



Кинематографист также отметил, что перед выходом на экраны фильм о лидере группы "Кино" проходил тщательную юридическую проверку до выхода в прокат. Создатели ленты пока еще не получили иск, зная о нем лишь из прессы. Но уже ясно, что как только им направят официальную претензию, они будут защищаться.



Учитель добавил, что для выпуска его ново картины "были соблюдены все правила и нормы", и ни о каких нарушениях законодательства не может быть и речи.



Сюжет фильма, который вышел в прокат 12 ноября, описывает события после трагической гибели Цоя и представляет собой вымышленную историю. После премьеры фильма Учитель уже сообщал, что создателям картины не удалось договориться с наследниками музыканта. По словам режиссера, родственники артиста имеют полное право на отрицательное мнение, однако каких-либо юридических оснований для споров у них нет.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 139

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