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Сын Цоя подал в суд на создателей фильма о музыканте
18.11.2020 22:03
Фото: uk38.ru
Режиссер Алексей Учитель заявил, что не согласен с претензиями сына Виктора Цоя по поводу фильма о музыканте.
Своим мнением кинематографист поделился в интервью ТАСС.
Известный российский режиссер Алексей Учитель прокомментировал информацию о судебном иске, который подал сын Виктора Цоя. Наследник музыканта пытается доказать, что создатели кинокартины могли исказить образ его легендарного отца. По словам режиссера, в его новой картине Виктор Цой показывается лишь в документальных кадрах. Поэтому образ музыканта просто не мог быть искажен, подчеркнул Алексей Учитель.
Кинематографист также отметил, что перед выходом на экраны фильм о лидере группы "Кино" проходил тщательную юридическую проверку до выхода в прокат. Создатели ленты пока еще не получили иск, зная о нем лишь из прессы. Но уже ясно, что как только им направят официальную претензию, они будут защищаться.
Учитель добавил, что для выпуска его ново картины "были соблюдены все правила и нормы", и ни о каких нарушениях законодательства не может быть и речи.
Сюжет фильма, который вышел в прокат 12 ноября, описывает события после трагической гибели Цоя и представляет собой вымышленную историю. После премьеры фильма Учитель уже сообщал, что создателям картины не удалось договориться с наследниками музыканта. По словам режиссера, родственники артиста имеют полное право на отрицательное мнение, однако каких-либо юридических оснований для споров у них нет.
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