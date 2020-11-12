Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Создателям фильма «Цой» не удалось договориться с наследниками музыканта

12.11.2020 17:10

Фото: rl0.ru



Родственники Виктора Цоя имеют полное право на отрицательное мнение, однако каких-либо юридических оснований для споров не имеется, рассказал российский кинорежиссер Алексей Учитель.



Своим мнением он поделился в интервью ТАСС.



По словам Алексея Учителя, создателям ленты "Цой", сюжет которой построен на вымышленных событиях лета 1990 года, так и не удалось прийти к согласию с наследниками лидера группы "Кино" по поводу этого фильма. Близкие музыканта, который погиб в автомобильной аварии, имеют право на отрицательное мнение. Однако не имеется никаких юридических оснований для каких-либо споров, пояснил кинематографист. В данном случае не требуется получать официальное согласие родственников, ведь "право говорить о Цое принадлежит каждому из нас", убежден режиссер.



Песни, которые был использованы при создании новой картины Учителя, представляют собой цитаты из его же документальных фильмов, пояснил режиссер. Поэтому "юридически никакого криминала нет". Кинематографист подчеркнул, что "действовал открыто, сценарий был опубликован".



Ранее сын Виктора Цоя Александр разместил на своей странице во "ВКонтакте" копию письма, которое было адресовано главе РФ Владимиру Путину. В этом послании он от лица наследников лидера группы "Кино" выражал мнение о том, что фильм Учителя порочит доброе имя Виктора Цоя и его родственников. В письме подчеркивалось, что близкие музыканту не раз возражали против содержания рабочих материалов этой ленты.



Прокомментировав обращение родственников, Учитель признался, что оно его удивило. Сюжет картины представляет собой полностью вымышленный рассказ о том, что происходило после смерти легендарного музыканта. И этот фильм создавали с большим уважением к памяти Цоя, подчеркнул режиссер. Кроме того, главным персонажем является совершенно другой человек. В ленте нет актера, который бы играл лидера группы "Кино".



Ранее премьера картины "Цой", которая была снята киностудией "Рок" в жанре роуд-муви, уже переносилась, и лишь сейчас фильм выходит наконец в прокат. По словам Учителя, в прошлом он был "лично знаком с Виктором Цоем, много снимал его", а также общался с его близким окружением. Всеми этими воспоминаниями режиссер очень дорожит.



Работу над сценарием режиссер начал еще около десятилетия назад, совместно с драматургом Александром Гоноровским. Финальный вариант создавал молодой сценарист Савва Минаев. Главную роль в фильме сыграл Евгений Цыганов, перевоплотившийся в водителя "Икаруса". После столкновения с машиной Цоя ему пришлось везти из Латвии в Ленинград гроб с телом артиста. При этом в автобусе находятся близкие рок-музыканта, не подозревающие о том, что их везет второй участник смертельного ДТП.



Автор: Злата Богатова

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