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Женская сеть myJulia.ru
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В Башкирии в детском саду убили воспитательницу
18.11.2020 21:20
Фото: kpcdn.net
Правоохранительные органы Башкирии выясняют обстоятельства ЧП, случившегося в здании детского сада населенного пункта Старые Киешки.
Воспитательница, подвергшаяся нападению, скончалась по дороге в больницу.
Как указано на сайте республиканского СУ СКР, в совершении убийства подозревается бывший муж погибшей женщины. Установлено, что в минувший вторник, 17 ноября, он явился в детский сад, будучи пьяным.
Причиной конфликта могла быть ревность. Кроме того, 47-летний мужчина добивался того, чтобы супруга, работавшая воспитательницей детского сада, вернулась к нему. В результате подозреваемый пришел к ней на работу и нанес ей как минимум три удара ножом. После нападения мужчина пытался сбежать, но его смог остановить учитель физкультуры, работавший в школе, которая находится в том же здании.
Женщина скончалась от полученных ранений в карете скорой помощи, указано в сообщении СКР. В ведомстве уточнили, что в момент нападения на воспитателя дети находились в других помещениях и не видели того, что произошло.
Ранее сообщалось о ЧП в Ленинградской области, где ревнивый муж явился на работу к ушедшей от него супруге. 52-летний уроженец Белоруссии несколько раз выстрелил женщине в лицо из травматического пистолета "Оса", а потом начал наносить ей удары принесенным с собой топором. Расправа происходила на глазах у посетителей салона красоты, который принадлежал погибшей женщине.
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