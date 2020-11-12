|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Житель Ленобласти зарубил супругу топором в салоне красоты
12.11.2020 01:14
Фото: vk.com
Полиция допрашивает 52-летнего жителя Ленинградской области, который подозревается в жестоком убийстве супруги.
О погибшей женщине известно, что она приехала в Россию из Молдавии.
36-летняя женщина была убита во Всеволожске 11 ноября. По предварительным данным, в помещение салона, где она работала, вошел ее супруг и несколько раз выстрелил женщине в лицо из травматического пистолета "Оса". Затем он начал наносить ей удары принесенным с собой топором. Расправа происходила на глазах у посетителей заведения, пишут местные СМИ.
ЧП случилось примерно в 14:00, подозреваемый был задержан вскоре после инцидента. Сейчас с ним работают следователи. Известно, что 52-летний муж владелицы салона красоты в ТЦ "Лидер" родом из Белоруссии. В последнее время он работал в качестве водителя.
По данным открытых источников, пара была жената семь лет, однако в семье начался разлад. После очередного конфликта, случившегося в конце октября, муж отрезал супруге ее длинную косу. В результате женщина, забрав пятилетнюю дочь, арендовала квартиру в доме неподалеку от принадлежащего ей салона красоты.
Последние две недели супруг продолжал угрожать женщине расправой. Он настаивал на том, чтобы она продала бизнес во Всеволожске и вернулась в Молдавию.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|