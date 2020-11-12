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Житель Ленобласти зарубил супругу топором в салоне красоты


12.11.2020 01:14
Житель Ленобласти зарубил супругу топором в салоне красотыФото: vk.com

Полиция допрашивает 52-летнего жителя Ленинградской области, который подозревается в жестоком убийстве супруги.

О погибшей женщине известно, что она приехала в Россию из Молдавии.

36-летняя женщина была убита во Всеволожске 11 ноября. По предварительным данным, в помещение салона, где она работала, вошел ее супруг и несколько раз выстрелил женщине в лицо из травматического пистолета "Оса". Затем он начал наносить ей удары принесенным с собой топором. Расправа происходила на глазах у посетителей заведения, пишут местные СМИ.

ЧП случилось примерно в 14:00, подозреваемый был задержан вскоре после инцидента. Сейчас с ним работают следователи. Известно, что 52-летний муж владелицы салона красоты в ТЦ "Лидер" родом из Белоруссии. В последнее время он работал в качестве водителя.

По данным открытых источников, пара была жената семь лет, однако в семье начался разлад. После очередного конфликта, случившегося в конце октября, муж отрезал супруге ее длинную косу. В результате женщина, забрав пятилетнюю дочь, арендовала квартиру в доме неподалеку от принадлежащего ей салона красоты.

Последние две недели супруг продолжал угрожать женщине расправой. Он настаивал на том, чтобы она продала бизнес во Всеволожске и вернулась в Молдавию.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 155

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