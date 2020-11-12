Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Житель Ленобласти зарубил супругу топором в салоне красоты

12.11.2020 01:14

Фото: vk.com



Полиция допрашивает 52-летнего жителя Ленинградской области, который подозревается в жестоком убийстве супруги.



О погибшей женщине известно, что она приехала в Россию из Молдавии.



36-летняя женщина была убита во Всеволожске 11 ноября. По предварительным данным, в помещение салона, где она работала, вошел ее супруг и несколько раз выстрелил женщине в лицо из травматического пистолета "Оса". Затем он начал наносить ей удары принесенным с собой топором. Расправа происходила на глазах у посетителей заведения, пишут местные СМИ.



ЧП случилось примерно в 14:00, подозреваемый был задержан вскоре после инцидента. Сейчас с ним работают следователи. Известно, что 52-летний муж владелицы салона красоты в ТЦ "Лидер" родом из Белоруссии. В последнее время он работал в качестве водителя.



По данным открытых источников, пара была жената семь лет, однако в семье начался разлад. После очередного конфликта, случившегося в конце октября, муж отрезал супруге ее длинную косу. В результате женщина, забрав пятилетнюю дочь, арендовала квартиру в доме неподалеку от принадлежащего ей салона красоты.



Последние две недели супруг продолжал угрожать женщине расправой. Он настаивал на том, чтобы она продала бизнес во Всеволожске и вернулась в Молдавию.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 155

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