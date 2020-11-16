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Причиной аварии на ракете Vega мог стать украинский двигатель
10:23
Фото: verv.su
Авария с французской ракетой Vega во Франции могла случиться по причине отказа двигателя, произведенного на Украине.
Об этом со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли передает сегодня РИА Новости.
Как стало известно, украинским двигателем была оснащена четвертая ступень ракеты-носителя, которую пытались запустить во Франции. Неполадки, возникшие в РД-843, сейчас рассматриваются как одна из наиболее вероятных причин провала запуска.
Ранее появились сведения о том, что ракета Vega отклонилась от траектории. В результате ей не удалось завершить миссию. Запуск проводился с космодрома Куру, которых находится на территории французского департаменте Гвиана.
На официальном сайте компании-оператора космодрома Arianespace уточнялось, что сложности возникли примерно через восемь минут после запуска. В тот момент специалисты зафиксировали отклонение от заданной траектории. Сейчас в целях выяснения причин сбоя проводится анализ телеметрических данных.
В начале осени с космодрома Куру успешно запустили ракету Vega, которая уже через два часа после старта вывела на орбиту более пятидесяти микроспутников.
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