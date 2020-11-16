Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Причиной аварии на ракете Vega мог стать украинский двигатель

10:23

Фото: verv.su



Авария с французской ракетой Vega во Франции могла случиться по причине отказа двигателя, произведенного на Украине.



Об этом со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли передает сегодня РИА Новости.



Как стало известно, украинским двигателем была оснащена четвертая ступень ракеты-носителя, которую пытались запустить во Франции. Неполадки, возникшие в РД-843, сейчас рассматриваются как одна из наиболее вероятных причин провала запуска.



Ранее появились сведения о том, что ракета Vega отклонилась от траектории. В результате ей не удалось завершить миссию. Запуск проводился с космодрома Куру, которых находится на территории французского департаменте Гвиана.



На официальном сайте компании-оператора космодрома Arianespace уточнялось, что сложности возникли примерно через восемь минут после запуска. В тот момент специалисты зафиксировали отклонение от заданной траектории. Сейчас в целях выяснения причин сбоя проводится анализ телеметрических данных.



В начале осени с космодрома Куру успешно запустили ракету Vega, которая уже через два часа после старта вывела на орбиту более пятидесяти микроспутников.



Автор: Злата Богатова

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