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Причиной аварии на ракете Vega мог стать украинский двигатель


10:23
Причиной аварии на ракете Vega мог стать украинский двигательФото: verv.su

Авария с французской ракетой Vega во Франции могла случиться по причине отказа двигателя, произведенного на Украине.

Об этом со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли передает сегодня РИА Новости.

Как стало известно, украинским двигателем была оснащена четвертая ступень ракеты-носителя, которую пытались запустить во Франции. Неполадки, возникшие в РД-843, сейчас рассматриваются как одна из наиболее вероятных причин провала запуска.

Ранее появились сведения о том, что ракета Vega отклонилась от траектории. В результате ей не удалось завершить миссию. Запуск проводился с космодрома Куру, которых находится на территории французского департаменте Гвиана.

На официальном сайте компании-оператора космодрома Arianespace уточнялось, что сложности возникли примерно через восемь минут после запуска. В тот момент специалисты зафиксировали отклонение от заданной траектории. Сейчас в целях выяснения причин сбоя проводится анализ телеметрических данных.

В начале осени с космодрома Куру успешно запустили ракету Vega, которая уже через два часа после старта вывела на орбиту более пятидесяти микроспутников.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 155

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