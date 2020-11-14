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Дмитрий Хрусталев рассказал, почему попал в больницу
17:56
Фото: alabanza.ru
Соведущий "Вечернего Урганта" Дмитрий Хрусталев, экстренно доставленный в одну из больниц Сестрорецка, прокомментировал случившееся.
Артист рассказал о том, что произошло, в своем Instagram.
По словам ведущего, врачи полагают, что у него на фоне сильного переутомления проявилась лекарственная несовместимость. Кроме того, Дмитрий Хрусталев признался, что в последнее время сидел на достаточно жесткой диете. Потеряв сознание в такси, он очнулся лишь в больнице, сообщил артист.
Рассказав о случившемся, шоумен выразил благодарность водителю такси и всем неравнодушным людям, помогавшим и поддерживавшим его в этот сложный период.
Врачи уже отпустили телеведущего из больницы, сейчас он вернулся домой и находится с семьей. Хрусталев подчеркнул, что намерен изменить образ жизни, серьезнее относиться к здоровью, а также в самое ближайшее время пройти тщательное обследование.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что незадолго до госпитализации артист мог попасть в дорожную аварию.
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