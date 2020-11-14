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Дмитрий Хрусталев перед госпитализацией мог попасть в ДТП


14.11.2020 21:25
Дмитрий Хрусталев перед госпитализацией мог попасть в ДТПФото: livejournal.com

Известный российский шоумен и телеведущий Дмитрий Хрусталев, госпитализированный в тяжелом состоянии, незадолго до этого попал в аварию.

Как сообщает Пятый канал со ссылкой на собственные источники, речь идет о "незначительном ДТП".

Ранее информацию об экстренной госпитализации соведущего подтвердил Иван Ургант. Представители медцчреждения, в которое был доставлен артист, пояснили, что диагноз пациента устанавливается.

По данным СМИ, Дмитрий Хрусталев сейчас находится в отделении реанимации больницы № 40 Сестрорецка (входит в состав Санкт-Петербурга). Врачи оценивают состояние шоумена как тяжелое.

Достоверных сведений о том, что могло стать причиной резкого ухудшения здоровья, пока нет. В прессе лишь фигурируют публикации о том, что 41-летний Хрусталев мог заразиться коронавирусом или пострадать из-за серьезной интоксикации организма.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 189

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