ИнтерНовости - новости в стране и мире
Украина вошла в число участников луннный программы NASA
Украина вошла в число участников луннный программы NASA
Родственники погибших на перевале Дятлова подадут в суд на создателей сериала о трагедии
Родственники погибших на перевале Дятлова подадут в суд на создателей сериала о трагедии
В России второй день подряд выявляют более 22 тыс. заражений COVID-19
В России второй день подряд выявляют более 22 тыс. заражений COVID-19
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Глава Минтранса Савельев заразился COVID-19Глава Минтранса Савельев заразился COVID-19
Дмитрий Хрусталев рассказал, почему попал в больницуДмитрий Хрусталев рассказал, почему попал в больницу
Трамп: Байден выиграл, потому что выборы были сфальсифицированыТрамп: Байден выиграл, потому что выборы были сфальсифицированы
Азербайджан дал Армении отсрочку на вывод войск из КельбаджараАзербайджан дал Армении отсрочку на вывод войск из Кельбаджара
Названы продукты, способные убивать коронавирусНазваны продукты, способные убивать коронавирус

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"
БогданчикБогданчик
Скажи мне...Скажи мне...
Смерть певицы осенью, Агата БулгаковаСмерть певицы осенью, Агата Булгакова
НЕ «Наташа»НЕ «Наташа»

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Минске для разгона протестующих применяют слезоточивый газ и светошумовые гранаты


13:57
В Минске для разгона протестующих применяют слезоточивый газ и светошумовые гранатыФото: yenicag.ru

Милиция Минска начала использовать спецсредства для разгона участников очередной несанкционированной протестной акции, передают белорусские СМИ со ссылкой на рассказы очевидцев.

Задержаны уже около тридцати манифестантов.

Как свидетельствуют очевидцы, милиция сейчас проводит задержания в районе метро "Пушкинская". В этом месте ранее начали собираться сторонники оппозиции. К протестующим подъехало несколько микроавтобусов, в которых передвигаются силовики.

По предварительным данным, силовики на текущий момент уже задержали около тридцати человек, включая журналистов. Отмечается, что перед задержаниями милиционеры распылили слезоточивый газ из баллончиков в сторону участников протестов. На фоне стычек протестующих с ОМОНом в том же районе были взорваны по меньшей мере три светошумовые гранаты.

Помимо продолжающихся протестных акций в последние дни в Минске и других городах Белоруссии проходят мероприятия в память погибшего жителя столицы Романа Бондаренко. Молодой человек скончался в больнице от черепно-мозговой травмы.  Минчанина госпитализировали после уличной стычки с милиционерами.

Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выразила намерение провести "Народный трибунал". Объявив о планах по его созданию в своем канале, оппозиционерка заявила, что Белоруссия превратилась в "место преступления", а государственная судебная система бездействует. Необходимо привлечь к ответственности всех, кто позволяет себе нарушать действующее законодательство. Светлана Тихановская при этом назвала террористом, как и его "пособников", главу государства Александра Лукашенко.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 217

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Ноябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
30
            

Популярное

Суд освободил Калви из-под домашнего арестаСуд освободил Калви из-под домашнего ареста
Дмитрий Хрусталев рассказал, почему попал в больницуДмитрий Хрусталев рассказал, почему попал в больницу
Петербург вслед за Москвой усиливает ограниченияПетербург вслед за Москвой усиливает ограничения
Создателям фильма «Цой» не удалось договориться с наследниками музыкантаСоздателям фильма «Цой» не удалось договориться с наследниками музыканта
В России за сутки выявили более 21,6 тыс. заражений коронавирусом В России за сутки выявили более 21,6 тыс. заражений коронавирусом

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru