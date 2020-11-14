Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Минске для разгона протестующих применяют слезоточивый газ и светошумовые гранаты

13:57

Фото: yenicag.ru



Милиция Минска начала использовать спецсредства для разгона участников очередной несанкционированной протестной акции, передают белорусские СМИ со ссылкой на рассказы очевидцев.



Задержаны уже около тридцати манифестантов.



Как свидетельствуют очевидцы, милиция сейчас проводит задержания в районе метро "Пушкинская". В этом месте ранее начали собираться сторонники оппозиции. К протестующим подъехало несколько микроавтобусов, в которых передвигаются силовики.



По предварительным данным, силовики на текущий момент уже задержали около тридцати человек, включая журналистов. Отмечается, что перед задержаниями милиционеры распылили слезоточивый газ из баллончиков в сторону участников протестов. На фоне стычек протестующих с ОМОНом в том же районе были взорваны по меньшей мере три светошумовые гранаты.



Помимо продолжающихся протестных акций в последние дни в Минске и других городах Белоруссии проходят мероприятия в память погибшего жителя столицы Романа Бондаренко. Молодой человек скончался в больнице от черепно-мозговой травмы. Минчанина госпитализировали после уличной стычки с милиционерами.



Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выразила намерение провести "Народный трибунал". Объявив о планах по его созданию в своем канале, оппозиционерка заявила, что Белоруссия превратилась в "место преступления", а государственная судебная система бездействует. Необходимо привлечь к ответственности всех, кто позволяет себе нарушать действующее законодательство. Светлана Тихановская при этом назвала террористом, как и его "пособников", главу государства Александра Лукашенко.



Автор: Злата Богатова

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