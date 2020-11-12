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Тихановская объявила о создании «Народного трибунала»
21:01
Фото: belsat.eu
Белоруссия превратилась в "место преступления", а государственная судебная система бездействует, считает экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Представительница оппозиции заявила о том, что в сложившейся ситуации необходимо провести "Народный трибунал", передает ТАСС.
Как написала Светлана Тихановская в своем канале, необходимо привлечь к ответственности всех, кто позволяет себе нарушать действующее законодательство. Главу государства Александра Лукашенко она при этом назвала террористом, как и его "пособников".
Бывшая претендентка на пост белорусского президента, внезапно покинувшая страну вскоре после выборов, отметила, что нужно "нейтрализовать идеологов". Собрав доказательства преступных деяний властей, на платформе "Голос" следует организовать процесс Народного обвинения. По его итогам белорусы проведут марш, который станет наиболее массовой акцией.
По словам Тихановской, шествие состоится 20 декабря.
Сегодня в Минске и других городах Белоруссии проходят акции в память погибшего накануне жителя столицы. Роман Бондаренко скончался в больнице, куда был доставлен после стычки с милиционерами.
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