Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Джуд Лоу отреагировал на уход Деппа из «Фантастических тварей»

13:16

Фото: livejournal.com



Британский актер Джуд Лоу прокомментировал известие об уходе Джонни Деппа из фильма "Фантастические твари и где они обитают 3".



Как пояснил артист, в сложившейся ситуации он вынужден уважать решение руководства киностудии.



Отреагировав на уход из фильма Джонни Деппа, его коллега Джуд Лоу дал понять, что является одним из участников этого проекта. Поэтому ему остается лишь с уважением отнестись к решению руководства студии, передает портал Comicbook.



По словам Лоу, "Фантастические твари и где они обитают 3", возможно, представляет собой одно из наиболее масштабных кинопроизводств, в которых он когда-либо участвовал в течение своей карьеры. В сложившейся ситуации, отметил актер, он может только уступить кинокомпании, ведь ему необходимо "появиться и сыграть свою роль".



При этом артист признался, что вся эта история представляется ему необычной. Лоу уточнил, что Депп потратил на съемки кинокартине только один день и снимался в одиночку.



Ранее руководство Warner Bros., попросившее Джонни Деппа добровольно покинуть проект, начало переговоры с Мадсом Миккельсеном, который может сыграть Геллерта Гриндевальда. При этом Деппу, согласно условиям контракта, выплатят $10 млн.



На прошлой неделе Джонни Депп рассказал о том, что случилось после его проигрыша дела о клевете. В своем Instagram артист выразил благодарность всем, кто его поддерживал, подчеркнув, что его это очень тронуло. Объявив, что отказывается от роли Геллерта Гриндевальда, Депп пояснил, что его попросили больше не участвовать в съемках фильмов "Фантастические твари", и он отнесся к этой просьбе с уважением.



Автор: Злата Богатова

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