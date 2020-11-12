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На Синае при крушении вертолета погибли восемь миротворцев
10:07
Фото: kapital.kz
До восьми человек возросло число погибших в результате крушения вертолета на Синае, передает агентство Reuters.
Ранее была подтверждена информация о семи жертвах, в числе которых - граждане США.
По уточненным данным, при крушении вертолета с миротворцами погибли шесть американских военнослужащих, один француз и один чех. Одного миротворца из Соединенных Штатов с травмами доставили в больницу, врачи оценивают состояние пострадавшего как тяжелое.
Первоначально сообщалось о пяти погибших американцах.
Согласно предварительным данным, причиной аварии могла стать техническая неисправность. Об этом сообщили в офисе Многонациональных сил и наблюдателей (MFO) в Израиле.
MFO действует на Синае, начиная с 1979 году. В состав организации входят военные из Соединенных Штатов и еще двенадцати стран.
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