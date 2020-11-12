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В Германии растут темпы распространения COVID-19
12.11.2020 13:07
Фото: urdupoint.com
За минувшие сутки в Германии было зафиксировано 21,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом.
Прирост примерно на тысячу превышает показатели прошлого дня, передают европейские СМИ со ссылкой на заявление Министерства здравоохранения страны.
По последним официальным данным, за минувшие сутки в ФРГ скончались еще 215 человек с подтвержденным заражением COVID-19. Количество летальных исходов на семь человек меньше, чем было зарегистрировано в среду, 11 ноября.
За период с начала пандемии в Германии в общей сложности было зафиксировано 727,5 тыс. человек, инфицированных коронавирусом. 11,9 тыс. пациентов скончались.
В начале ноября власти ФРГ приняли решение о введении новых, более жестких общественных ограничений в целях борьбы с распространением COVID-19. В стране приостановили работу театры и музеи, закрылись бассейны и спортзалы, прекратили на время деятельность рестораны и бары. Еда сейчас продается лишь навынос.
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