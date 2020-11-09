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Ученые зафиксировали самый мощный за три года всплеск солнечной активностиУченые зафиксировали самый мощный за три года всплеск солнечной активности

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Ученые зафиксировали самый мощный за три года всплеск солнечной активности


9.11.2020 20:46
Ученые зафиксировали самый мощный за три года всплеск солнечной активностиФото: vk.com

Всплеск солнечной активности, зафиксированный учеными, может считаться наиболее мощным за последние три года.

Об этом рассказывается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук.

Как стало известно, в течение первой декады ноября специалистами было зафиксировано больше вспышек, чем за весь прошлый год. В последний раз такой уровень активности на нашей звезде наблюдался лишь в сентябре 2017 года.

Рост показателей может быть связан с крупной группой солнечных пятен, которые ученые обнаружили на прошлой неделе. По данным специалистов, эти пятна сейчас вышли на линию Солнце-Земля, располагаясь точно по центру солнечного диска. В результате они способны оказывать максимальное воздействие на нашу планету.

Подобная ситуация будет сохраняться еще по меньшей мере три дня, отметили представители лаборатории. И в этот период на земле будут ощущаться последствия практически любой относительно масштабной вспышки на Солнце, констатируют ученые.

Ранее специалистам Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) удалось наладить потерянную связь с космическим зондом "Вояджер-2". В отчете отмечалось, что в конце минувшего октября была введена в эксплуатацию после окончания ремонта станция DSS 43. Затем успешно возвратился сигнал, который был отправлен на зонд.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 170

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