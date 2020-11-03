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В NASA смогли восстановить связь с зондом «Вояджер-2»
14:19
Фото: informing.ru
Специалистам Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) удалось восстановить связь с космическим зондом "Вояджер-2".
О проделанной работе рассказывает пресс-служба Лаборатории реактивного движения американского ведомства.
Как стало известно, в последних числах октября станцию DSS 43 ввели в эксплуатацию после завершения ремонта. Затем вернулся сигнал, отправленный на зонд в тестовом режиме. Полученное сообщение свидетельствует о том, что зонд "Вояджер-2" смог получить "вызов", а потом успешно "выполнил команды", указано с сообщении в Лаборатории.
По словам специалиста NASA по космической связи Филиппа Болдуина, ремонт телескопа DSS 43 представлял собой очень рискованную операцию. Однако без этого было никак не обойтись. В результате станция, созданная почти полвека назад, восстановлена и сможет послужить и в рамках других проектов. В частности, есть планы использовать ее для связи с марсоходом Perseverance, который достигнет Красной планеты уже в феврале.
Космический аппарат "Вояджер-2" запустили летом 1977 года, после чего он полетел мимо Урана и Нептуна, и оказался в межзвездном пространстве к концу 2018 года. Целью этого масштабного проекта является исследование дальних планет Солнечной системы.
В минувшем марте в Соединенных Штатах приступили к ремонту сети радиотелескопов Deep Space Network (DSN), служивших для обеспечения дальней космической связи. Мероприятия затронули и 70-метровую антенну Deep Space Station (DSS) 43 в Канберре, которая отвечала за взаимодействие с зондом "Вояджер-2". Вскоре в NASA были вынуждены сообщить о потере связи с аппаратом.
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