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Задержан срочник, расстрелявший сослуживцев под Воронежем
20:31
Фото: vk.com
Сотрудники правоохранительных органов смогли задержать солдата-срочника Антона Макарова, который подозревается в убийстве трех сослуживцев.
ЧП случилось на военном аэродроме под Воронежем.
О задержании Антона Макарова сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на собственный информированный источник. Как стало известно, в полицию поступил сигнал об угоне автомобиля. Неизвестный молодой человек в форме угнал машину неподалеку от населенного пункта Землянский.
Правоохранители сразу же выставили посты на прилегающих дорогах, вскоре после чего угонщик был блокирован и задержан по горячим следам. Как оказалось, в чужом автомобиле находился беглый солдат.
Сведения о задержании срочника Антона Макарова уже подтвердили официальные представители Западного военного округа (ЗВО). Отмечается, что с солдатом уже проводятся следственные действия.
Ранее источник в ЗВО в качестве главной причины ЧП назвал нервный срыв у военнослужащего. Кроме того, уточнялось, что у Макарова не было никакого конфликта с жертвами. Начатая проверка не выявила инцидентов ни в понедельник, ни в более ранний период.
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