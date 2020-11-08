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Названа причина стрельбы в военной части под Воронежем


11:14
Названа причина стрельбы в военной части под ВоронежемФото: livejournal.com

Конфликт срочника с офицером и последующий нервный срыв мог стать причиной инцидента, случившегося в части под Воронежем, передают российские СМИ.

По имеющимся данным, рядовой Антон Макаров "повздорил с прибывшим с проверкой несения службы майором Романом Ермолаевым".

Сразу после перепалки срочник открыл стрельбу, смертельно ранив трех человек, а потом скрылся.

Как сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник, Макаров повздорил с Ермолаевым, когда майор прибыл в целях проверки. После конфликта рядовой, выхватив пистолет из его кобуры, начал стрелять в офицера.

Затем Ермолаев застрелил подбежавшего водителя-срочника и ранил еще одного солдата, который позднее скончался. Вместе с оружием военнослужащий скрылся, совместно с полицией ведется его поиск.

Сведения об инциденте в одной из частей под Воронежем подтвердила пресс-служба Западного военного округа (ЗВО). Сообщается, что ЧП случилось около 5 часов утра. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 248

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