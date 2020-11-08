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В России зафиксирован новый антирекорд по числу новых заражений COVID-19


11:57
В России зафиксирован новый антирекорд по числу новых заражений COVID-19Фото: kurgan-med.ru

За минувшие сутки в России было выявлено еще 21 798 заболевших коронавирусом, передает федеральный оперативный штаб.

В числе зафиксированных случаев - 5 тыс. 849 (26,8%) без клинических проявлений, указано в сообщении штаба.

В первый раз за весь период с начала пандемии суточный прирост выявленных заражений в России оказался больше 21 тыс. Рубеж в 20 тыс. был достигнут в минувшую пятницу, 6 ноября. Нарастающими итогом в РФ зафиксировано уже 1 796 132 случая коронавируса. Скончались в общей сложности 30 793 человек, в том числе, 256 - за минувшие сутки.

Наиболее высокие показатели, как и ранее, фиксируются в российской столице. За истекшие 24 часа в Москве зарегистрировали 6 897 положительных тестов на COVID-19, и это является рекордно большим количеством. Выписаны из больниц в связи с выздоровлением 3 313 человек, 72 пациента с подтвержденным диагнозом скончались.

В Петербурге, куда ранее были направлены представители Минздрава, за последний день выявили 1403 зараженных, что также является рекордно высоким показателем за период с начала пандемии.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 227

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