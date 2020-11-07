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Руководство Минздрава прибудет в Петербург из-за ситуации с коронавирусом
14:43
Фото: vk.com
В последние дни коэффициент распространения нового коронавируса в Северной столице возрос до уровня 1,28, показатели остаются на максимальной отметке с 8 октября, передает ТАСС.
Учитывая эпидемиологическую обстановку, в Петербург направлены представители руководства Минздрава России.
По поручению главы ведомства Михаила Мурашко сегодня, 8 ноября, в Санкт-Петербург из-за увеличения темпов заболеваемости COVID-19 прибудут представители министерства здравоохранения. Как информирует пресс-служба Минздрава, в Северную столицу направлены первый замминистра Игорь Каграманян и помощник министра Оксана Гусева.
Представители Минздрава окажут администрации Петербурга организационно-методическую поддержку, отмечается в сообщении.
Согласно официальным данным, которые ежедневно обновляет федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19, за последние сутки в Петербурге выявили еще более 1,3 тыс. инфицированных. за период с начала пандемии в Петербурге было выявлено около 64 тыс. зараженных COVID.
Коэффициент распространения вируса уже возрос до 1,28 и остается на максимальной отметке весь последний месяц - начиная с 8 октября. Пятый день подряд в городе фиксируется более тысячи новых случаев заражения коронавирусом.
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе официального визита в Петербург обсуждал с губернатором Александром Бегловым ситуацию с фондом коек, предназначенных для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19. Руководитель местной администрации, в частности, сообщил о том, что в городе развернуто более 7,9 тыс. коек для пациентов c подтвержденным коронавирусом. Инфицированные на тот момент занимали примерно 80% от указаннного объема.
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