ИнтерНовости - новости в стране и мире
Вице-премьера Оверчука доставили в больницу после ДТП в Москве
Вице-премьера Оверчука доставили в больницу после ДТП в Москве
Ученые хотят сохранить уникальную вытегорскую ладью допетровской эпохи
Ученые хотят сохранить уникальную вытегорскую ладью допетровской эпохи
В России третий день подряд выявляют более 20 тыс. случаев COVID-19
В России третий день подряд выявляют более 20 тыс. случаев COVID-19
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Черчесов: ближайшие матчи сборной России пройдут без ДзюбыЧерчесов: ближайшие матчи сборной России пройдут без Дзюбы
Руководство Минздрава прибудет в Петербург из-за ситуации с коронавирусомРуководство Минздрава прибудет в Петербург из-за ситуации с коронавирусом
В Ереване заявили о продолжающихся боях за город ШушаВ Ереване заявили о продолжающихся боях за город Шуша
В России третий день подряд выявляют более 20 тыс. случаев COVID-19В России третий день подряд выявляют более 20 тыс. случаев COVID-19
В Приамурье пропал служебный катерВ Приамурье пропал служебный катер

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Смерть певицы осенью, Агата БулгаковаСмерть певицы осенью, Агата Булгакова
НЕ «Наташа»НЕ «Наташа»
Вкусный, простой яблочный пирог.Вкусный, простой яблочный пирог.
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Руководство Минздрава прибудет в Петербург из-за ситуации с коронавирусом


14:43
Руководство Минздрава прибудет в Петербург из-за ситуации с коронавирусомФото: vk.com

В последние дни коэффициент распространения нового коронавируса в Северной столице возрос  до уровня 1,28, показатели остаются на максимальной отметке с 8 октября, передает ТАСС.

Учитывая эпидемиологическую обстановку, в Петербург направлены представители руководства Минздрава России.

По поручению главы ведомства Михаила Мурашко сегодня, 8 ноября, в Санкт-Петербург из-за увеличения темпов заболеваемости  COVID-19 прибудут представители министерства здравоохранения. Как информирует пресс-служба Минздрава, в Северную столицу направлены первый замминистра Игорь Каграманян и помощник министра Оксана Гусева.

Представители Минздрава окажут администрации Петербурга организационно-методическую поддержку, отмечается в сообщении.

Согласно официальным данным, которые ежедневно обновляет федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19, за последние сутки в Петербурге выявили еще более 1,3 тыс. инфицированных. за период с начала пандемии в Петербурге было выявлено около 64 тыс. зараженных COVID.

Коэффициент распространения вируса уже возрос до 1,28 и остается на максимальной отметке весь последний месяц - начиная с 8 октября. Пятый день подряд в городе фиксируется более тысячи новых случаев заражения коронавирусом.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе официального визита в Петербург обсуждал с губернатором Александром Бегловым ситуацию с фондом коек, предназначенных для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19. Руководитель местной администрации, в частности, сообщил о том, что в городе развернуто более 7,9 тыс. коек для пациентов c подтвержденным коронавирусом. Инфицированные на тот момент занимали примерно 80% от указаннного объема.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 122

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Ноябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
30
            

Популярное

Джонни Деппу пришлось отказаться от нового фильма после проигрыша дела о клеветеДжонни Деппу пришлось отказаться от нового фильма после проигрыша дела о клевете
Сноуден хочет стать гражданином РФСноуден хочет стать гражданином РФ
В Коми признали погибшими рабочих, пропавших в шахте из-за пожараВ Коми признали погибшими рабочих, пропавших в шахте из-за пожара
В Турции 11 граждан России умерли от коронавирусаВ Турции 11 граждан России умерли от коронавируса
Футбольного тренера Гиггза арестовали по подозрению в нанесении побоев подругеФутбольного тренера Гиггза арестовали по подозрению в нанесении побоев подруге

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru