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В сети появилось интимное видео Дзюбы


09:40
В сети появилось интимное видео ДзюбыФото: vk.com

На видео, которое распространилось в сети, запечатлен мужчина, визуально напоминающий нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбу.

Кадры интимного содержания могли быть записаны еще в прошлом году, передает Eurosport.

Как стало известно, видеозапись, на которой запечатлен, предположительно, капитан российской сборной по футболу, первоначально появилось в социальных сетях и различных Telegram-каналах. На кадрах можно увидеть мужчину, который мастурбирует, лежа в постели и снимая происходящее на камеру.

На заднем фоне видео также слышен голос ведущей "Матч ТВ" Марии Орзул. Предполагается, что кадры были записаны в конце 2019 года, но всплыли в интернете лишь сейчас.

Ранее 32-летний форвард посетовал, что россияне не умеют "переживать за своих". Российские любители спорта, по его словам, радуются поражениям, хотя нормальные люди болеют за свою команду, когда она выступает в Европе.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 186

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