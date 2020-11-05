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Женская сеть myJulia.ru
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В сети появилось интимное видео Дзюбы
09:40
Фото: vk.com
На видео, которое распространилось в сети, запечатлен мужчина, визуально напоминающий нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбу.
Кадры интимного содержания могли быть записаны еще в прошлом году, передает Eurosport.
Как стало известно, видеозапись, на которой запечатлен, предположительно, капитан российской сборной по футболу, первоначально появилось в социальных сетях и различных Telegram-каналах. На кадрах можно увидеть мужчину, который мастурбирует, лежа в постели и снимая происходящее на камеру.
На заднем фоне видео также слышен голос ведущей "Матч ТВ" Марии Орзул. Предполагается, что кадры были записаны в конце 2019 года, но всплыли в интернете лишь сейчас.
Ранее 32-летний форвард посетовал, что россияне не умеют "переживать за своих". Российские любители спорта, по его словам, радуются поражениям, хотя нормальные люди болеют за свою команду, когда она выступает в Европе.
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