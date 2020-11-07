Новости шоу-бизнеса

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В России третий день подряд выявляют более 20 тыс. случаев COVID-19
12:03
Фото: vk.com
За минувшие сутки в России выявили 20 498 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.
В общей сложности за период с начала пандемии в нашей стране заболели уже 1 774 334 человек.
Уровень суточного прироста третий день подряд превышает 20 тыс. Накануне, 7 ноября, штаб информировал о 20 396 выявленных случаях, а за день до этого - о 20 582, что является максимумом за период с начала пандемии.
Самые низкие темпы прироста за сутки зарегистрированы на Чукотке (0%), в Дагестане (0,5%) и Чувашии (0,6%).
В Москве за последний день было выявлено еще 5 751 заболевших, в Петербурге - 1 331 (максимальный показатель), в Подмосковье - 644. На территории Нижегородской и Архангельской областей зафиксировали соответственно 429 и 350 положительных тестов на коронавирус.
Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил о ситуации с распространением COVID в Москве. По его словам, обстановка особо не изменилась после того, как ученики старших классов были переведены на "удаленку". Вместе с тем, система здравоохранения сейчас справляется, а потому у администрации города нет планов по введению жестких ограничений.
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