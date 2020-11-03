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Путин обсудил с Бегловым число коек для лечения COVID в Петербурге
3.11.2020 19:49
Фото: dixinews.ru
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Петербурга Александр Беглов обсудили ситуацию с фондом коек, предназначенных для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом.
На данный момент в городе уже занято 80% мест от общего числа.
Количество коек, предназначенных для коронавирусных пациентов, обсуждалось во время сегодняшнего визита главы государства в Северную столицу. В начале встречи с президентом Владимиром Путиным Александр Беглов отчитался о текущей ситуации. По словам губернатора, за период с начала пандемии в Петербурге было выявлено около 64 тыс. зараженных COVID.
При этом Беглов, накануне называвший обстановку в Петербурге "критической", во время разговора с президентом был настроен более оптимистично и заявил, что она уже "не критическая". Как заявил губернатор, сейчас в Петербурге развернуто более 7,9 тыс. коек для пациентов c подтвержденным коронавирусом. Инфицированные с COVID-19 заняли примерно 80% от этого объема.
Глава государства, выслушав Беглова, отметил, что "резерв еще есть". Путин также напомнил, как рекомендовал утроить первоначально планировавшееся количество коек для таких больных. Губернатор выразил президенту благодарность за совет и отметил, что власти так и поступили, заложив в июне "четыре стационара-трансформера". Предполагается, что они начнут действовать в декабре, что позволит дополнительно развернуть еще 1200 инфекционных коек.
За прошедшие сутки в Петербурге было зарегистрировано 944 положительных теста на коронавирус. Среди пациентов с COVID умерли 59 человек, и оба этих показателя стали рекордно высокими для Северной столицы за период с начала пандемии.
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