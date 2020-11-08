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Японского принца Акисино провозгласили наследником императора
8.11.2020 13:36
Фото: xabar.uz
В Японии состоялась торжественная церемония, посвященная провозглашения принца Акисино наследником императора.
Как напоминает телевизионный канал NHK, первоначально это событие планировалось на апрель.
Ранее предполагалось, что торжественная церемония состоится 19 апреля. Однако из-за начавшейся весной коронавирусной пандемии мероприятие было решено перенести. С учетом возможных рисков также было существенно уменьшено количество участников и посетителей церемонии.
В общей сложности в мероприятии было задействовано лишь пятьдесят человек, сообщает канал. При этом абсолютно все присутствующие, включая японского императора, были в защитных медицинских масках.
Как стало известно, первая часть торжественной церемонии длилась около четверти часа, после чего не так давно вступивший в должность японский премьер-министр Есихидэ Суга поздравил нового наследника от лица кабмина.
Мероприятия второй части состоятся после обеда. Предполагается, что уже совсем скоро Акисино сможет получить меч "Цубокири", официально вступив в статус наследника императорского трона Японии.
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