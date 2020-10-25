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Новый японский премьер хочет поставить точку в переговорах о южной части Курил
09:27
Фото: akamaized.net
Есихидэ Суга
Как подчеркнул Есихидэ Суга, он будет стремиться к всестороннему развитию отношений с Москвой посредством выстраивания "откровенного диалога" на высшем уровне.
Японский политик говорил об этом в рамках своей первой программной речи в парламенте страны.
Выступление нового японского премьер-министра Есихидэ Суги транслировалось национальным общественным телевидением, сообщает ТАСС. Как подчеркнул политик, следует "поставить завершающую точку в переговорах о северных территориях (в Токио так называют южную часть Курил)". По его словам, не нужно откладывать решение этого вопроса до следующих поколений.
Суга выразил намерение через откровенный диалог на уровне высшего руководства "стремиться к всестороннему развитию отношений с Россией", в том числе, оформление мирного договора.
Есихидэ Сугу избрали на пост премьера в середине минувшего сентября, когда его предшественник Синдзо Абэ официально объявил об уходе в отставку из-за проблем со здоровьем. Ранее Суга на протяжении почти восьми лет находился на должности генсека кабмина Японии.
В конце сентября состоялись первые телефонные переговоры между российским президентом Владимиром Путиным и Есихидэ Сугой. Собеседники высказались за продолжение усилий, направленных на продвижение комплекса отношений в интересах народов двух стран и Азиатско-Тихоокеанского региона в целом.
Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя переговорный процесс между Москвой и Токио, указывал на сохраняющиеся значительные расхождения позиций сторон. Важнейшим шагом, который необходим для эффективного продолжения переговоров по мирному договору, руководитель ведомства тогда назвал признание Токио суверенитета РФ над всеми островами Курильской гряды. Как подчеркнул Лавров, российские власти уже выразили готовность действовать в соответствии с декларацией 1956 года, что означает полное признание японцами результатов Второй мировой войны.
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