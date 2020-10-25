ИнтерНовости - новости в стране и мире
В центр Минска перед акцией протеста начали стягивать спецтехнику
В центр Минска перед акцией протеста начали стягивать спецтехнику
Белый дом поздравил Баку и Ереван с достижением договоренности о прекращении огня
Белый дом поздравил Баку и Ереван с достижением договоренности о прекращении огня
За бой с Гэтжи Нурмагомедов заработал более $6 млн
За бой с Гэтжи Нурмагомедов заработал более $6 млн
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Ростове-на-Дону умер болевший COVID-19 главврач больницыВ Ростове-на-Дону умер болевший COVID-19 главврач больницы
На МТЗ и других крупных предприятиях Белоруссии опровергают сведения о забастовкеНа МТЗ и других крупных предприятиях Белоруссии опровергают сведения о забастовке
Россия обновила «рекорд» по суточному приросту заражений COVID-19Россия обновила «рекорд» по суточному приросту заражений COVID-19
Новый японский премьер хочет поставить точку в переговорах о южной части КурилНовый японский премьер хочет поставить точку в переговорах о южной части Курил
Баку обвинил Ереван в нарушении режима прекращения огняБаку обвинил Ереван в нарушении режима прекращения огня

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Смерть певицы осенью, Агата БулгаковаСмерть певицы осенью, Агата Булгакова
НЕ «Наташа»НЕ «Наташа»
Вкусный, простой яблочный пирог.Вкусный, простой яблочный пирог.
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Новый японский премьер хочет поставить точку в переговорах о южной части Курил


09:27
Есихидэ СугаФото: akamaized.net
Есихидэ Суга

Как подчеркнул Есихидэ Суга, он будет стремиться к всестороннему развитию отношений с Москвой посредством выстраивания "откровенного диалога" на высшем уровне.

Японский политик говорил об этом в рамках своей первой программной речи в парламенте страны.

Выступление нового японского премьер-министра Есихидэ Суги транслировалось национальным общественным телевидением, сообщает ТАСС. Как подчеркнул политик, следует "поставить завершающую точку в переговорах о северных территориях (в Токио так называют южную часть Курил)". По его словам, не нужно откладывать решение этого вопроса до следующих поколений.

Суга выразил намерение через откровенный диалог на уровне высшего руководства "стремиться к всестороннему развитию отношений с Россией", в том числе, оформление мирного договора.

Есихидэ Сугу избрали на пост премьера в середине минувшего сентября, когда его предшественник Синдзо Абэ официально объявил об уходе в отставку из-за проблем со здоровьем. Ранее Суга на протяжении почти восьми лет находился на должности генсека кабмина Японии.

В конце сентября состоялись первые телефонные переговоры между российским президентом Владимиром Путиным и Есихидэ Сугой. Собеседники высказались за продолжение усилий, направленных на продвижение комплекса отношений в интересах народов двух стран и Азиатско-Тихоокеанского региона в целом.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя переговорный процесс между Москвой и Токио, указывал на сохраняющиеся значительные расхождения позиций сторон. Важнейшим шагом, который необходим для эффективного продолжения переговоров по мирному договору, руководитель ведомства тогда назвал признание Токио суверенитета РФ над всеми островами Курильской гряды. Как подчеркнул Лавров, российские власти уже выразили готовность действовать в соответствии с декларацией 1956 года, что означает полное признание японцами результатов Второй мировой войны.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 152

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
 31
  

Популярное

Алтайские чиновники объяснили скопление трупов в подвалах госпиталяАлтайские чиновники объяснили скопление трупов в подвалах госпиталя
В Новосибирске умерла девушка, упавшая с дамбы ГЭС во время фотосессииВ Новосибирске умерла девушка, упавшая с дамбы ГЭС во время фотосессии
Нурмагомедов победил Гэтжи и объявил о завершении карьерыНурмагомедов победил Гэтжи и объявил о завершении карьеры
В США конфискованы древние артефакты из КамерунаВ США конфискованы древние артефакты из Камеруна
Россиянин организовал разбойное нападение на отель в ТурцииРоссиянин организовал разбойное нападение на отель в Турции

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru