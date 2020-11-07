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В Москве ситуация с коронавирусом не стабилизировалась, заявил Собянин
09:55
Фото: mockva.ru
После того, как ученики старших классов были переведены на "удаленку", темпы распространения COVID в Москве особо не изменились.
Как заявил столичный градоначальник Сергей Собянин, предпринятые в этом направлении меры не оказали влияния на стабилизацию общей ситуации.
На эту тему мэр Москвы говорил в интервью телеканалу "Россия-1" (ВГТРК). По словам Сергея Собянина, система здравоохранения сейчас справляется, а потому у администрации города нет планов по введению жестких ограничений.
Ранее в Москве было принято решение о продлении периода дистанционного обучения для учеников 6-11 классов, они не будут посещать очные занятия до 22 ноября. В школу сейчас ходят лишь младшеклассники.
Кроме того, вплоть до 29 ноября в столице продолжает действовать режим удаленной работы. В соответствии с распоряжением администрации Москвы, на дистанционную деятельность должны быть переведены как минимум 30% сотрудников организаций.
Напомним, по последним официальным данным, в Москве за сутки положительными оказались 5 829 тестов на коронавирус.
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