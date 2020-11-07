|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Погибшая с ведущим НТВ женщина не была его супругой
10:06
Фото: vesti.az
Женщина, которая погибла накануне в Подмосковье вместе с телеведущим Александром Колтовым, не являлась его супругой.
Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.
Ранее представители канала НТВ подтвердили сведения о гибели ведущего Алексадра Колтового. В момент авиакатастрофы вместе с ним находилась женщина. Первоначально в СМИ распространилась информация о том, что супруга телеведущего также погибла в результате крушения частного легкомоторного самолета Cessna.
Ведущая Лера Кудрявцева также сообщила о том, что супруга ее коллеги Александра Колтового жива. В сториз в Instagram она написала, что сейчас тяжело переживает гибель коллеги и друга. По ее словам, кто мог находиться в самолете "рядом с Сашей — выясняется".
По факту ЧП уже возбудили уголовное дело, обстоятельства трагического происшествия выясняют специалисты. Предположительно, причиной крушения мог стать отказ двигателя. При этом источник в правоохранительных органах отмечает, что техническое состояние воздушного судна было нормальным, до полета он прошел все проверки. Известно также, что пилот имел разрешение на вылет.
Самолет, принадлежащий бизнесмену Аркадию Грачеву, поднялся в воздух с подмосковного аэродрома Мячково. Предполагалось, что он направится в Рыбинск Ярославской области, но вскоре после вылета у загорелся двигатель. Колтовой, управлявший самолетом, подал аварийный сигнал и пытался совершить посадку в поле. В момент приземления воздушное судно уже полностью было объято огнем. ЧП случилось неподалеку от Новорязанского шоссе, около населенного пункта Чкалово городского округа Люберцы.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|