Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Погибшая с ведущим НТВ женщина не была его супругой

10:06

Фото: vesti.az



Женщина, которая погибла накануне в Подмосковье вместе с телеведущим Александром Колтовым, не являлась его супругой.



Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.



Ранее представители канала НТВ подтвердили сведения о гибели ведущего Алексадра Колтового. В момент авиакатастрофы вместе с ним находилась женщина. Первоначально в СМИ распространилась информация о том, что супруга телеведущего также погибла в результате крушения частного легкомоторного самолета Cessna.



Ведущая Лера Кудрявцева также сообщила о том, что супруга ее коллеги Александра Колтового жива. В сториз в Instagram она написала, что сейчас тяжело переживает гибель коллеги и друга. По ее словам, кто мог находиться в самолете "рядом с Сашей — выясняется".



По факту ЧП уже возбудили уголовное дело, обстоятельства трагического происшествия выясняют специалисты. Предположительно, причиной крушения мог стать отказ двигателя. При этом источник в правоохранительных органах отмечает, что техническое состояние воздушного судна было нормальным, до полета он прошел все проверки. Известно также, что пилот имел разрешение на вылет.



Самолет, принадлежащий бизнесмену Аркадию Грачеву, поднялся в воздух с подмосковного аэродрома Мячково. Предполагалось, что он направится в Рыбинск Ярославской области, но вскоре после вылета у загорелся двигатель. Колтовой, управлявший самолетом, подал аварийный сигнал и пытался совершить посадку в поле. В момент приземления воздушное судно уже полностью было объято огнем. ЧП случилось неподалеку от Новорязанского шоссе, около населенного пункта Чкалово городского округа Люберцы.



Автор: Злата Богатова

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