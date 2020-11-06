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В Подмосковье 2 человека погибли при крушении легкомоторного самолета


17:11
В Подмосковье 2 человека погибли при крушении легкомоторного самолетаФото: ill.in.ua

Воздушное судно разбилось на территории Люберецкого района Московской области, передает ТАСС.

Со ссылкой на источник в экстренных службах региона сообщается, что на борту самолета находились мужчина и женщина.

Два человека, находившиеся на борту легкомоторного самолета, который потерпел крушение в Люберецком районе Подмосковья, по предварительным данным, погибли. Как пояснил собеседник агентства, после удара о землю воздушное судно воспламенилось.

Установлено, что пилот пытался совершить аварийную посадку неподалеку от Новорязанского шоссе. В результате воздушное судно упало в поле в районе населенного пункта Томилино.

В пресс-службе МЧС, подтвердив информацию о жестком приземлении самолета Cessna, пояснили, что причиной ЧП могла стать неисправность двигателя. В момент прибытия сотрудников пожарно-спасательного подразделения площадь возгорание составляла 5 кв. м. Представители МЧС уже извлекли останки погибших.

На земле жертв и разрушений не зафиксировано. К настоящему времени возгорание на месте крушения уже ликвидировано.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 147

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