Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Подмосковье 2 человека погибли при крушении легкомоторного самолета

17:11

Фото: ill.in.ua



Воздушное судно разбилось на территории Люберецкого района Московской области, передает ТАСС.



Со ссылкой на источник в экстренных службах региона сообщается, что на борту самолета находились мужчина и женщина.



Два человека, находившиеся на борту легкомоторного самолета, который потерпел крушение в Люберецком районе Подмосковья, по предварительным данным, погибли. Как пояснил собеседник агентства, после удара о землю воздушное судно воспламенилось.



Установлено, что пилот пытался совершить аварийную посадку неподалеку от Новорязанского шоссе. В результате воздушное судно упало в поле в районе населенного пункта Томилино.



В пресс-службе МЧС, подтвердив информацию о жестком приземлении самолета Cessna, пояснили, что причиной ЧП могла стать неисправность двигателя. В момент прибытия сотрудников пожарно-спасательного подразделения площадь возгорание составляла 5 кв. м. Представители МЧС уже извлекли останки погибших.



На земле жертв и разрушений не зафиксировано. К настоящему времени возгорание на месте крушения уже ликвидировано.



Автор: Злата Богатова

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