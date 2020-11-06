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ВОЗ призвала мировое сообщество готовиться к новой пандемии
6.11.2020 15:04
Фото: vk.com
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила мнение о том, что мир должен начать готовиться к новой пандемии.
Этот вопрос войдет в число приоритетных тем обсуждения в рамках 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая 9 ноября будет возобновлена в режиме телеконференции и продлится до 14 числа.
В заявлении, которое распространил главный офис ВОЗ в Женеве в преддверии начала форума, подчеркивается, что мировому сообществу уже сейчас необходимо начинать готовиться к новой пандемии. В тексте указано, что вспышки коронавируса показали эффективность крепкой инфраструктуры здравоохранения. Государства, которые ей обладают, в последний год смогли "действовать быстро", сдерживая и контролируя распространение вируса.
Предполагается, что в рамках 73-й ассамблеи, первая часть которой состоялась в Швейцарии в минувшем мае, примут резолюцию "об усилении подготовки к срочным ситуациям в здравоохранении". Англоязычная версия проекта этого документа включает семь страниц. В резолюции содержится призыв сделать приоритетными на высшем политическом уровне задачи по улучшению подготовки к разного рода ЧС.
Ранее оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания сообщил о том, что за минувшие сутки в 85 регионах нашей страны зарегистрировали еще 20 582 положительных теста на коронавирус. В общей сложности в России COVID-19 был выявлен у 1 млн 733 тыс. 440 человек.
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