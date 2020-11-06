Новости шоу-бизнеса

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В России впервые зафиксировали более 20 тыс. случаев коронавируса
6.11.2020 11:42
Фото: vk.com
За минувшие сутки в 85 регионах нашей страны зарегистрировали еще 20 582 положительных теста на коронавирус, сообщает сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.
В общей сложности в России COVID-19 был выявлен у 1 млн 733 тыс. 440 человек.
Число летальных исходов за весь период с начала пандемии составляет 29 887. В общей сложности уже признаны выздоровевшими 1 млн 296 тыс. 124 человек, в том числе, почти 17 тыс. - за минувшие сутки, еще 407 429 пока продолжают лечение.
В Москве уровень также оказался рекордно высоким. За последний день в российской столице было выявлено 6 253 зараженных, умерло 69 пациента с подтвержденным диагнозом.
В Петербурге за истекшие сутки зарегистрировали 1 171 новый случай COVID-19, в Подмосковье - 605, на территории Нижегородской и Архангельской областей - соответственно 431 и 369. Более трехсот зараженных зафиксировано в Красноярском крае, Ростовской и Воронежской областях.
Ранее главврач инфекционной больницы № 40 в Комунарке Денис Проценко поделился мнением об эпидемиологической ситуации в России, предположив, когда удастся преодолеть пандемию коронавируса.
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