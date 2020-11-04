Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В России за сутки выявили еще 19 404 случаев заражения коронавирусом

11:04

Фото: vk.com



За период с начала пандемии новый коронавирус в России был лабораторно подтвержден уже в 1 712 858 человек.



В течение минувших суток было выявлено еще более 19,4 тыс. заразившихся, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.



По официальным данным, за истекшие 24 часа в стране зафиксировали 19 404 случаев заражения. Днем раньше оперштаб сообщил о 19 768 выявленных пациентах. В относительном выражении прирост понизился с 1,2% до 1,1%.



Самые низкие темпы суточного прироста специалисты зарегистрировали в Дагестане (0,5%), Татарстане, Чувашии и Марий Эл (по 0,6%), а также Ханты-Мансийском автономном округе и Подмосковье (по 0,7%).



Наибольшее количество новых случаев заражения, как и прежде, зафиксировано в Москве - положительными оказались 5 255 тестов на коронавирус. В Московской области зарегистрировали 588 зараженных, в Нижегородской области - 422, на территории Архангельской области - 377, в Красноярском крае - 312.



В общей сложности в РФ сейчас продолжают лечение от коронавируса 404 180 человек.



За прошедший день врачи зарегистрировали 292 летальных исхода среди пациентов с подтвержденным коронавирусом. Сутками ранее сообщалось о 389 смертях.



Автор: Злата Богатова

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