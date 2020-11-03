Новости шоу-бизнеса

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В России за сутки зафиксировали почти 20 тыс. заражений COVID-19


11:36
В России за сутки зафиксировали почти 20 тыс. заражений COVID-19Фото: vk.com

За минувшие сутки на территории 85 регионов РФ было в общей сложности зарегистрировано еще 19 768 положительных тестов на новый коронавирус.

По данным оперативного штаба, общее количество зараженных за период с начала пандемии в нашей стране сейчас составляет 1 693 454 человек.

Накануне в 85 регионах России было выявлено еще 18 648 случаев заражения COVID-19. На протяжении пяти дней подряд уровень суточного прироста превышал отметку в 18 тыс.

Наибольшее число зараженных, как и прежде, выявлено в Москве, где за последние сутки зафиксировали 5 826 пациентов с коронавирусом. В Петербурге за тот же период выявлен 1 031 инфицированный.

В Подмосковье прирост новых случаев COVID-19 составил 569, в Нижегородской, Архангельской и Ростовской областях - 417, 389 и 309 соответственно. Более трехсот зараженных также зарегистрировали на территории Красноярского края и в Воронежской области.

Как информирует оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания, за сутки среди пациентов с подтвержденным диагнозом по стране скончались 389 человек. Показатель стал самым высоким за период с начала пандемии. Всего же в РФ от последствий коронавируса умерли уже 29 217 человек.

Признаны поправившимися уже 1 266 931 человек, у которых ранее выявили COVID-19, в том числе, 15 567 - за истекшие сутки.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 124

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