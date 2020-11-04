|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
По делу о теракте в Вене задержали выходцев из России
10:51
Фото: newkuban.ru
Правоохранительные органы австрийской столицы в рамках начатого расследования задержали в общей сложности 14 человек.
Среди фигурантов по делу о террористической атаке в Вене есть выходцы из РФ, а также граждане некоторых других стран.
Как сообщил ранее российский посол в Австрии Дмитрий Любинский, полиция Вены, продолжающаяся расследовать инцидент, задержала молодых людей, которые являются уроженцами Северного Кавказа.
По данным газеты Die Presse, которая цитирует начальника полицейского управления города Герхарда Пюрстля, на данный момент в общей сложности были задержаны четырнадцать человек. Помимо россиян, количество которых не уточняется, в их числе - граждане Бангладеш, Македонии и Турции. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер пояснял, что всем мигрантам, которые оказались среди фигурантов этого дела, от 18 до 28 лет.
Ранее в Вене произошел ряд вооруженных нападений. Стрельбу из автомата и дробовика вели сразу в шести местах города, целясь в прохожих, посетителей кафе и сотрудников полиции. Первый инцидент был зафиксирован у главной городской синагоги, затем выстрелы прозвучали в центральном районе австрийской столицы.
Жертвами нападения стали четыре человека террориста ликвидировали полицейские. В результате ЧП пострадали двадцать два человека, в том числе, иностранные граждане. Позднее о своей причастности к случившемуся объявила запрещенная в РФ организация "Исламское государство" (ИГ). Боевики отметили, что стрельба в Вене стала ответом за участие Австрии в коалиции по борьбе с джихадистами на Ближнем Востоке.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|