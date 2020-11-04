ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Париже задержан мужчина с мачете
В Париже задержан мужчина с мачете
Fox: результаты по Неваде появятся не раньше утра четверга
Fox: результаты по Неваде появятся не раньше утра четверга
Ученые выяснили, как любимая музыка вызывает у человека мурашки
Ученые выяснили, как любимая музыка вызывает у человека мурашки
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Проценко сделал прогноз об окончании пандемии COVID-19Проценко сделал прогноз об окончании пандемии COVID-19
В Кремле назвали напряженной ситуацию с COVID-19 в РоссииВ Кремле назвали напряженной ситуацию с COVID-19 в России
В России за сутки выявили еще 19 404 случаев заражения коронавирусомВ России за сутки выявили еще 19 404 случаев заражения коронавирусом
По делу о теракте в Вене задержали выходцев из РоссииПо делу о теракте в Вене задержали выходцев из России
Fox: результаты по Неваде появятся не раньше утра четвергаFox: результаты по Неваде появятся не раньше утра четверга

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Смерть певицы осенью, Агата БулгаковаСмерть певицы осенью, Агата Булгакова
НЕ «Наташа»НЕ «Наташа»
Вкусный, простой яблочный пирог.Вкусный, простой яблочный пирог.
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

По делу о теракте в Вене задержали выходцев из России


10:51
По делу о теракте в Вене задержали выходцев из РоссииФото: newkuban.ru

Правоохранительные органы австрийской столицы в рамках начатого расследования задержали в общей сложности 14 человек.

Среди фигурантов по делу о террористической атаке в Вене есть выходцы из РФ, а также граждане некоторых других стран.

Как сообщил ранее российский посол в Австрии Дмитрий Любинский, полиция Вены, продолжающаяся расследовать инцидент, задержала молодых людей, которые являются уроженцами Северного Кавказа.

По данным газеты Die Presse, которая цитирует начальника полицейского управления города Герхарда Пюрстля, на данный момент в общей сложности были задержаны четырнадцать человек. Помимо россиян, количество которых не уточняется, в их числе - граждане Бангладеш, Македонии и Турции. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер пояснял, что всем мигрантам, которые оказались среди фигурантов этого дела, от 18 до 28 лет.

Ранее в Вене произошел ряд вооруженных нападений. Стрельбу из автомата и дробовика вели сразу в шести местах города, целясь в прохожих, посетителей кафе и сотрудников полиции. Первый инцидент был зафиксирован у главной городской синагоги, затем выстрелы прозвучали в центральном районе австрийской столицы.

Жертвами нападения стали четыре человека террориста ликвидировали полицейские. В результате ЧП пострадали двадцать два человека, в том числе, иностранные граждане. Позднее о своей причастности к случившемуся объявила запрещенная в РФ организация "Исламское государство" (ИГ). Боевики отметили, что стрельба в Вене стала ответом за участие Австрии в коалиции по борьбе с джихадистами на Ближнем Востоке.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 181

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Ноябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
30
            

Популярное

Скончался 21-летний мужчина, пострадавший при теракте в ВенеСкончался 21-летний мужчина, пострадавший при теракте в Вене
В Карибском море сформировался новый тропический штормВ Карибском море сформировался новый тропический шторм
Число жертв землетрясения в Измире возросло до 69Число жертв землетрясения в Измире возросло до 69
В Париже задержан мужчина с мачетеВ Париже задержан мужчина с мачете
В Екатеринбурге найден мертвым советник гендиректора УГМКВ Екатеринбурге найден мертвым советник гендиректора УГМК

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru