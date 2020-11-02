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Скончался 21-летний мужчина, пострадавший при теракте в Вене
17:49
Фото: sapo.io
Увеличилось до пяти человек число жертв террористической атаки в столице Австрии.
Как передает газета Heute, в больнице умер один из пострадавших - молодой человек, в которого было выпущено четыре пули.
Со ссылкой на источники в правоохранительных структурах Вены отмечается, что у пострадавшего при теракте молодого человека врачи диагностировали четыре пулевых ранения в области груди. Всего в результате ЧП были ранены более двадцати случайно оказавшихся в этом месте прохожих. Среди них - уроженец Китая, имевший гражданство Австрии.
Ранее глава МВД Австрии Карл Нехаммер назвал имя террориста. По словам министра, к инциденту причастен 20-летний Куйтим Фейзулай, в прошлом уже попадавший в поле зрения правоохранительных органов.
Подозреваемый ранее получил в Австрии тюремный срок за попытку отправиться в Сирию, чтобы воевать в рядах "Исламского государства" (ИГ, деятельность этой группировки официально запрещена в России и многих других странах). По словам Нехаммера, Фейзулай был освобожден досрочно.
О террористе, которого вскоре после инцидента ликвидировала полиция, также известно, что он имел двойное гражданство - Австрии и Северной Македонии.
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