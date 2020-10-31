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Театр Ермоловой отменяет спектакли из-за болезни Меньшикова
12:10
Фото: vk.com
Театр имени Ермоловой до конца ноября отменяет все спектакли, в которых задействован известный российский артист Олег Меньшиков.
Как отмечается на официальном сайте этого культурного учреждения, решение принято в связи с болезнью художественного руководителя театра.
В сообщении указано, что вплоть до конца ноября отменены показы целого ряда постановок. В числе этих спектаклей запланированные на 12 ноября "Игроки", "Макбет" (15 ноября) и "Оркестр мечты. Медь" (24 ноября). Все остальные спектакли зрители увидят, как и предполагалось.
Ранее администрация Московского театра имени Ермоловой, закрывшегося в октябре из-за выявленного у сотрудников коронавируса, продлила срок карантинного периода по 10 ноября включительно.
В связи с достаточно сложной эпидемиологической обстановкой в последнее время целый ряд столичных театров ушел на двухнедельный карантин. Вместе с тем, некоторые коллективы, хоть и отменили вынужденно некоторые показы, продолжают репетиционный процесс.
Не так давно Анна Нетребко ушла на недельную самоизоляцию после того, как коронавирус выявили у певца Ильдара Абдразакова. Вместе с ним артистка исполняла сольные партии в опере "Дон Карлос" в Большом театре. Вскоре после этого стало известно о госпитализации певицы.
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