|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Анна Нетребко госпитализирована с коронавирусной пневмонией
11:04
Фото: vk.com
Анна Нетребко
Оперная певица Анна Нетребко попала в больницу, у нее диагностировали пневмонию.
Как рассказала артистка, ее заболевание было вызвано коронавирусной инфекцией.
По словам Анны Нетребко, она находится в больнице уже пять дней. Медики диагностировали у нее ковидную пневмонию. Скоро она пойдет на поправку, надеется артистка.
Оперная певица в своем инстраграме отметила, что как только появились первые признаки недомогания, она самоизолировалась. По ее словам, сначала "тесты были негативные", но она поспешила в больницу. За помощью специалистов Нетребко обратилась вовремя, сейчас ей оказывают помощь.
Нетребко также сообщила, что антитела к коронавирусу выявили у ее супруга, оперного певца Юсифа Эйвазова.
Ранее появилась информация о том, что Анна Нетребко решила уйти на недельную самоизоляцию после того, как коронавирус выявили у певца Ильдара Абдразакова. Вместе с ним артистка исполняла сольные партии в опере "Дон Карлос" в Большом театре.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|