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Анна Нетребко госпитализирована с коронавирусной пневмонией


11:04
Анна НетребкоФото: vk.com
Анна Нетребко

Оперная певица Анна Нетребко попала в больницу, у нее диагностировали пневмонию.

Как рассказала артистка, ее заболевание было вызвано коронавирусной инфекцией.

По словам Анны Нетребко, она находится в больнице уже пять дней. Медики диагностировали у нее ковидную пневмонию. Скоро она пойдет на поправку, надеется артистка.

Оперная певица в своем инстраграме отметила, что как только появились первые признаки недомогания, она самоизолировалась. По ее словам, сначала "тесты были негативные", но она поспешила в больницу. За помощью специалистов Нетребко обратилась вовремя, сейчас ей оказывают помощь.

Нетребко также сообщила, что антитела к коронавирусу выявили у ее супруга, оперного певца Юсифа Эйвазова.

Ранее появилась информация о том, что Анна Нетребко решила уйти на недельную самоизоляцию после того, как коронавирус выявили у певца Ильдара Абдразакова. Вместе с ним артистка исполняла сольные партии в опере "Дон Карлос" в Большом театре.

Автор: Злата Богатова

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