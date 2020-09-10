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Большой театр отменил показ «Дона Карлоса» из-за COVID-19
10.9.2020 20:59
Фото: eventworld.co
Ильдар Абдразаков
После того, как у солиста Большого театра Ильдара Абдразакова врачи выявили коронавирус, пришлось отменить показ оперы "Дон Карлос", сообщила пресс-атташе культурного учреждения Катерина Новикова. Руководство ГАБТ приняло решение об отмене спектакля, потому что сейчас "невозможно рисковать здоровьем людей".
По словам Катерины Новиковой, для подтверждения диагноза Ильдара Абдразакова потребуются дополнительные медицинские исследования. Однако в условиях продолжающейся пандемии руководство Большого театра уже распорядилось об отмене оперы, передает "Интерфакс".
Постановка, в которой также заняты Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов и Агунда Кулаева, открыла новый сезон ГАБТ. Зрители 6 сентября вновь пришли в театр, который, как и другие культурные учреждения по всему миру был закрыт в рамках ограничений из-за распространения коронавируса.
В минувшем августе у одной из балерин театра лабораторно подтвердился коронавирус. Сразу после этого на карантин были отправлены ряд артистов и несколько работников ГАБТ, остальные же продолжили репетиции и подготовку к долгожданному открытию театра.
Ранее директор Государственного академического Большого театра Владимир Урин оценил сумму убытков, которые театр понес после возврата билетов и отмены спектаклей и гастролей, в более чем один миллиард рублей.
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