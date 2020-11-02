Новости шоу-бизнеса

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В России за сутки вновь зафиксировали более 18 тыс. зараженных коронавирусом
10:56
Фото: vk.com
За минувшие сутки в 85 регионах России было выявлено еще 18 648 случаев заражения COVID-19.
Как следует из данных оперативного штаба, которые обнародованы во вторник, уровень ежесуточного прироста пятый день подряд превышает отметку в 18 тыс.
По информации оперштаба, среди пациентов с подтвержденным COVID-19 за последний день было зафиксировано 355 летальных исходов. За тот же период были признаны вылечившимися 15 331 человек - этот показатель стал максимальным за время с начала пандемии.
В общей сложности по стране нарастающим итогом коронавирусом заболели уже 1 млн 673 тыс. 686 случаев человек. 28 828 из них скончались, еще 1 млн 251 тыс. 364 человек, поборов заболевание, были выписаны из больниц. На текущий момент лечение в условиях стационара продолжают 393 494 пациента с COVID-19.
В Москве за истекшие сутки зарегистрировали 5 150 зараженных, 63 скончались, вылечились 3 647 человек. В Петербурге выявлено 944 инфицированных, в Подмосковье - 567. На территории Нижегородской, Архангельской и Ростовской областей было зафиксировано 391, 387 и 310 положительных тестов соответственно. Ежесуточный прирост превысил триста человек в Красноярском крае и в Воронежской области.
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