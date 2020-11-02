ИнтерНовости - новости в стране и мире
На выборах президента Молдавии Санду обходит Додона
На выборах президента Молдавии Санду обходит Додона
В Мадриде задержаны более 30 противников карантиннных ограничений
В Мадриде задержаны более 30 противников карантиннных ограничений
Письмом Путину Пашинян признал поражение в Карабахе, заявил Алиев
Письмом Путину Пашинян признал поражение в Карабахе, заявил Алиев
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Измире число жертв землетрясения превысило 100В Измире число жертв землетрясения превысило 100
Глава МВД Австрии рассказал о стрелке из ВеныГлава МВД Австрии рассказал о стрелке из Вены
В России за сутки выявили более 18,2 тыс. зараженных COVIDВ России за сутки выявили более 18,2 тыс. зараженных COVID
В Подмосковье из арбалета застрелили владельца колбасных заводов МаруговаВ Подмосковье из арбалета застрелили владельца колбасных заводов Маругова
СМИ: Принц Уильям еще весной перенес коронавирусСМИ: Принц Уильям еще весной перенес коронавирус

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Смерть певицы осенью, Агата БулгаковаСмерть певицы осенью, Агата Булгакова
НЕ «Наташа»НЕ «Наташа»
Вкусный, простой яблочный пирог.Вкусный, простой яблочный пирог.
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Глава МВД Австрии рассказал о стрелке из Вены


09:51
Глава МВД Австрии рассказал о стрелке из ВеныФото: newkuban.ru

Как заявил Карл Нехаммер, на преступнике был пояс со взрывчаткой. Позднее выяснилось, что он оказался муляжом. Стрельбу террорист вел из винтовки.

По последним данным, число жертв инцидента в Вене возросло до трех.

Преступник, который открыл стрельбу по прохожим в Вене, выражал симпатии "Исламскому государству" (ИГ, деятельность группировки в России запрещена). Об этом на сегодняшней пресс-конференции рассказал глава МВД Австрии Карл Нехаммер.

Министр внутренних дел Австрии подчеркнул, что к ЧП причастен радикальный исламист, и таких событий в стране не было на протяжении десятилетий.

Нехаммер также подтвердил сведения о том, что в результате инцидента в Вене погибли трое гражданских лиц. Злоумышленник был ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов.

Власти Австрии уже квалифицировали случившееся как теракт. Жителям Вены настоятельно советуют воздерживаться от посещения общественных мест до завершения масштабной силовой спецоперации.

ЧП случилось в Вене накануне вечером, около 20 часов по местному времени. Вскоре после того, как выстрелы раздались в центре города, в полицию начали поступать сообщения о других нападениях. По данным МВД, инциденты совершались по шести адресам.

На прошлой неделе несколько десятков молодых людей, предположительно, с турецкими корнями, разгромили церковь в районе Фаворитен столицы Австрии.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Ноябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
30
            

Популярное

На Урале школьница провалилась под тонкий лед и утонулаНа Урале школьница провалилась под тонкий лед и утонула
Алиев: Армения не должна просить помощи у РоссииАлиев: Армения не должна просить помощи у России
Кадыров заявил, что готов покинуть пост главы Чечни из-за позиции по МакронуКадыров заявил, что готов покинуть пост главы Чечни из-за позиции по Макрону
В РПЦ предложили ввести священные тексты в школьную программу В РПЦ предложили ввести священные тексты в школьную программу
В Ачхой-Мартане при перестрелке погиб сотрудник ОМОН, еще один раненВ Ачхой-Мартане при перестрелке погиб сотрудник ОМОН, еще один ранен

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru