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Глава МВД Австрии рассказал о стрелке из Вены
09:51
Фото: newkuban.ru
Как заявил Карл Нехаммер, на преступнике был пояс со взрывчаткой. Позднее выяснилось, что он оказался муляжом. Стрельбу террорист вел из винтовки.
По последним данным, число жертв инцидента в Вене возросло до трех.
Преступник, который открыл стрельбу по прохожим в Вене, выражал симпатии "Исламскому государству" (ИГ, деятельность группировки в России запрещена). Об этом на сегодняшней пресс-конференции рассказал глава МВД Австрии Карл Нехаммер.
Министр внутренних дел Австрии подчеркнул, что к ЧП причастен радикальный исламист, и таких событий в стране не было на протяжении десятилетий.
Нехаммер также подтвердил сведения о том, что в результате инцидента в Вене погибли трое гражданских лиц. Злоумышленник был ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов.
Власти Австрии уже квалифицировали случившееся как теракт. Жителям Вены настоятельно советуют воздерживаться от посещения общественных мест до завершения масштабной силовой спецоперации.
ЧП случилось в Вене накануне вечером, около 20 часов по местному времени. Вскоре после того, как выстрелы раздались в центре города, в полицию начали поступать сообщения о других нападениях. По данным МВД, инциденты совершались по шести адресам.
На прошлой неделе несколько десятков молодых людей, предположительно, с турецкими корнями, разгромили церковь в районе Фаворитен столицы Австрии.
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