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Россиянин Рублев выиграл теннисный турнир в Вене
1.11.2020 22:19
Фото: vk.com
Россиянин Андрей Рублев смог одержать победу в решающем матче с итальянцем Лоренцо Сонего на турнире в столице Австрии, передает ТАСС.
Разгромив соперника в финальной игре, 23-летний спортсмен выиграл уже седьмой титул под эгидой ATP.
Решающий матч в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) с призовым фондом более $1,4 млн окончился с результатом 6:4, 6:4 в пользу Андрея Рублева, который был посеян под пятым номером.
На сегодняшний день Рублев находится на восьмой строке мирового рейтинга АТР, а 25-летний Сонего, в прошлом победивший на одном турнире такого рода, занимает 42-е место. В активе российского спортсмена уже есть семь титулов, завоеванных под эгидой этой организации. Рублев три раза добирался до четвертьфинала соревнований серии Большого шлема, в том числе, дважды - в текущем сезоне.
Напомним, в минувшем октябре Андрей Рублев впервые вошел в десятку сильнейших теннисистов планеты, выиграв турнир в Петербурге.
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