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Рублев в первый раз занял 8 место в рейтинге ATP
08:04
Фото: bestsport.news
Выиграв турнир в Санкт-Петербурге, 22-летний российский теннисист Андрей Рублев в первый раз в своей карьере занял восьмую строчку мирового рейтинга.
Около недели назад спортсмен вошел в десятку престижного списка.
Восьмую строку в перечне Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Андрей Рублев смог занять после того, как в Петебурге выиграл финальный матч с Борну Чоричем из Хорватии.
Шестое место сохраняет за собой другой российский теннисист Даниил Медведев. На соревнованиях в Северной столице он проиграл во втором круге. Дошедший до четвертьфинала турнира Карен Хачанов также остался на том же месте, какое занимал ранее - 17-я строка рейтинга.
Ранее Рублев назвал победу на турнире в Петербурге самой наиболее в карьере из-за смерти бабушки. Печальное известие пришло к нему, когда теннисист находился в Париже. Спортсмен после игры со Стефаносом Циципасом вылетел в Москву на похороны, и оттуда направился в Петербург.
Напомним, на турнире в Париже 19-летняя польская теннисистка Ига Свентек в финале смогла обыграть американку российского происхождения Софию Кенин, после чего впервые стала победительницей турнира серии Большого шлема Roland Garros.
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