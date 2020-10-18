ИнтерНовости - новости в стране и мире
Рублев в первый раз занял 8 место в рейтинге ATP
Рублев в первый раз занял 8 место в рейтинге ATP
Михалков переносит празднование юбилея на декабрь
Михалков переносит празднование юбилея на декабрь
Водолазы привлечены к поиску пропавших с катера в Баренцевом море
Водолазы привлечены к поиску пропавших с катера в Баренцевом море
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Nestle заявили, что перевели на удаленку более 50% офиса в МосквеВ Nestle заявили, что перевели на удаленку более 50% офиса в Москве
В Норвегии обнаружили новый штамм коронавирусаВ Норвегии обнаружили новый штамм коронавируса
В России за сутки выявили почти 16 тыс. случаев COVID-19В России за сутки выявили почти 16 тыс. случаев COVID-19
Рублев в первый раз занял 8 место в рейтинге ATPРублев в первый раз занял 8 место в рейтинге ATP
В Минздраве Саратовской области рассказали о состоянии детей, выброшенных матерью из окнаВ Минздраве Саратовской области рассказали о состоянии детей, выброшенных матерью из окна

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Смерть певицы осенью, Агата БулгаковаСмерть певицы осенью, Агата Булгакова
НЕ «Наташа»НЕ «Наташа»
Вкусный, простой яблочный пирог.Вкусный, простой яблочный пирог.
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Рублев в первый раз занял 8 место в рейтинге ATP


08:04
Рублев в первый раз занял 8 место в рейтинге ATPФото: bestsport.news

Выиграв турнир в Санкт-Петербурге, 22-летний российский теннисист Андрей Рублев в первый раз в своей карьере занял восьмую строчку мирового рейтинга.

Около недели назад спортсмен вошел в десятку престижного списка.

Восьмую строку в перечне Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Андрей Рублев смог занять после того, как в Петебурге выиграл финальный матч с Борну Чоричем из Хорватии.

Шестое место сохраняет за собой другой российский теннисист Даниил Медведев. На соревнованиях в Северной столице он проиграл во втором круге. Дошедший до четвертьфинала турнира Карен Хачанов также остался на том же месте, какое занимал ранее - 17-я строка рейтинга.

Ранее Рублев назвал победу на турнире в Петербурге самой наиболее в карьере из-за смерти бабушки. Печальное известие пришло к нему, когда теннисист находился в Париже. Спортсмен после игры со Стефаносом Циципасом вылетел в Москву на похороны, и оттуда направился в Петербург.

Напомним, на турнире в Париже 19-летняя польская теннисистка Ига Свентек в финале смогла обыграть американку российского происхождения Софию Кенин, после чего впервые стала победительницей турнира серии Большого шлема Roland Garros.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
 31
  

Популярное

Нижегородский стрелок найден в лесу мертвымНижегородский стрелок найден в лесу мертвым
The Guardian сообщила, зачем отравили НавальногоThe Guardian сообщила, зачем отравили Навального
Власти Мехико демонтировали статую Колумба, установленную в центре городаВласти Мехико демонтировали статую Колумба, установленную в центре города
Навальный сожалеет, что Трамп не осудил случившийся с ним инцидентНавальный сожалеет, что Трамп не осудил случившийся с ним инцидент
На западе Москвы пропала 12-летняя школьницаНа западе Москвы пропала 12-летняя школьница

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru