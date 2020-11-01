|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Турции 11 граждан России умерли от коронавируса
1.11.2020 20:29
Фото: vestnikkavkaza.net
За период с начала августа, когда было возобновлено авиасообщение между Россией и Турцией, на курортах этой страны от COVID-19 скончались одиннадцать туристов из РФ.
Печальную статистику привел глава посольства России в Анкаре Алексей Ерхов.
За период с начала августа, когда власти РФ приняли решение о восстановлении прерванного из-за пандемии пассажирского авиасообщения, Турцию успели посетить уже более миллиона граждан России, отметил Ерхов.
По словам дипломата, для одиннадцати сограждан путешествие на турецкие курорты оказалось последним - россияне скончались от последствий заражения коронавирусом. Всего же в Турции у граждан РФ было зафиксировано 326 положительных тестов на COVID-19.
Российский посол отметил, что сейчас около 90 туристов из РФ остаются в изоляции по месту отдыха, еще порядка тридцати - госпитализированы.
Ранее власти Великобритании объявили о введении общенационального карантина, который вступит в силу 5 ноября и будет продолжаться почти месяц. На подобные меры пошли и в Берлине, собираясь оценить эффективность ограничений через некоторое время и внести коррективы.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|