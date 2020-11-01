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На рынке в Коврове мужчина в костюме Деда Мороза взорвал гранату
1.11.2020 16:43
Фото: nepsite.ru
По предварительным данным, ранения в результате ЧП получили три человека: двое мужчин и женщина.
Обстоятельства инцидента сейчас выясняют правоохранительные органы города Коврова Владимирской области.
Как передает сегодня агентство "Интерфакс" со ссылкой на собственный информированный источник в силовых структурах региона, ЧП случилось на втором этаже Октябрьского рынка. Неизвестный, на котором был костюм Деда Мороза, взорвал гранату.
В результате инцидента ранения получили двое мужчин и женщина. Пострадавших доставили в больницу, сведений о их состоянии пока не поступало. Предположительно, пояснил источник, причиной случившегося мог стать конфликт, разгоревшийся из-за ревности.
Официального комментария от местных правоохранительных органов по поводу происшествия на рынке еще не последовало.
Ранее сообщалось о ЧП в подмосковных Мытищах, где произошло обрушение в гаражном комплексе. По данным экстренных служб, после взрыва, случившегося из-за утечки газа, один человек погиб, еще два оказались под завалами.
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