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В подмосковных Мытищах после взрыва в гаражах под завалами остаются люди
13:31
Фото: rt.com
Согласно предварительным данным, в результате ЧП погиб один человек, передают российские СМИ со ссылкой на официальные источники в администрации Московской области.
В МЧС сообщили, что разрушены два гаража, еще три серьезно повреждены.
Представители регионального главка МЧС отметили, что под завалами сейчас могут оставаться люди. Одного пострадавшего уже удалось извлечь, с ним работают медики. Сведений о его состоянии пока нет.
Информацию об одном погибшем в результате взрыва подтвердили в прокуратуре.
По данным пресс-службы ГУ МЧС по Московской области, сигнал о происшествии поступил на пульт экстренных служб сегодня в 11:50. Прибывшие на вызов спасатели установили, что обрушились несколько гаражных боксов по адресу: улица Попова, дом 3.
Уточнятся, что у трех гаражей рухнули перекрытия кровли, еще у двух были частично повреждены конструкции стен. Представители МЧС пояснили, что общая площадь обрушения составляет около 50 кв. м. Предположительно, взрыв без последующего возгорания мог произойти из-за утечки газа.
Сейчас на месте происшествия продолжают работать спасатели, в мероприятиях задействовано около сорока человек, привлечено 15 единиц техники.
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