Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В подмосковных Мытищах после взрыва в гаражах под завалами остаются люди

13:31

Фото: rt.com



Согласно предварительным данным, в результате ЧП погиб один человек, передают российские СМИ со ссылкой на официальные источники в администрации Московской области.



В МЧС сообщили, что разрушены два гаража, еще три серьезно повреждены.



Представители регионального главка МЧС отметили, что под завалами сейчас могут оставаться люди. Одного пострадавшего уже удалось извлечь, с ним работают медики. Сведений о его состоянии пока нет.



Информацию об одном погибшем в результате взрыва подтвердили в прокуратуре.



По данным пресс-службы ГУ МЧС по Московской области, сигнал о происшествии поступил на пульт экстренных служб сегодня в 11:50. Прибывшие на вызов спасатели установили, что обрушились несколько гаражных боксов по адресу: улица Попова, дом 3.



Уточнятся, что у трех гаражей рухнули перекрытия кровли, еще у двух были частично повреждены конструкции стен. Представители МЧС пояснили, что общая площадь обрушения составляет около 50 кв. м. Предположительно, взрыв без последующего возгорания мог произойти из-за утечки газа.



Сейчас на месте происшествия продолжают работать спасатели, в мероприятиях задействовано около сорока человек, привлечено 15 единиц техники.



Автор: Злата Богатова

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