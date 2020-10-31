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В Лионе задержан подозреваемый в нападении на священника


31.10.2020 23:45
В Лионе задержан подозреваемый в нападении на священникаФото: gordonua.com

Полиция французского города Лион задержала мужчину, который подозревается в нападении на православного священника.

В результате инцидента, случившегося ранее около церкви, священнослужитель получил серьезные ранения.

Как сообщает портал Lyonmag со ссылкой на источники в местной полиции, предполагаемый злоумышленник был задержан в кафе. Оружия при нем обнаружено не было. Сведений о личности подозреваемого и мотивах нападения пока нет.

Ранее в СМИ распространились сообщения о том, что в греческого православного священника стреляли перед церковью после богослужения. Отмечалось, что медики оказывали пострадавшему помощь сразу после происшествия. По уточненным данным, в результате ЧП священнослужитель получил серьезные ранения. Врачи сейчас оценивают его состояние как крайне тяжелое.

Ранее глава Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил поддержку своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону, который заявил о необходимости усилить борьбу против "радикального исламского экстремизма".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 139

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