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Трамп поддержал Макрона после заявлений о терактах во Франции
31.10.2020 20:41
Фото: smi2.net
Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил поддержку своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону, который заявил о необходимости усилить борьбу против "радикального исламского экстремизма". Об этом во время брифинга сообщил журналистам заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.
Как стало известно, американский президент выразил Макрону соболезнования в связи с трагическими происшествиями. Официальный представитель Белого дома пояснил, что главы государств во время беседы сошлись во мнении о том, что нельзя допускать повторения таких событий.
В ходе недавнего разговора Трамп и Макрон также говорили о том, что "ценности демократии всегда будут побеждать", отметил Дир.
16 октября экстремист жестоко расправился с учителем истории Самуэлем Пати. После убийства, совершенного в пригороде Парижа, французский лидер сделал заявление, возмутившее мусульман по всему миру.
После того, как Макрон выразил намерение усилить борьбу с исламскими радикалами, во Франции произошел еще ряд нападений. 29 октября вооруженный ножом уроженец Туниса убил троих человек у собора Нотр-Дам в Ницце, а сегодня в Лионе неизвестный открыл огонь по православному священнику.
Как уже сообщалось ранее, накануне в Вене толпа агрессивно настроенных людей ворвалась в католическую церковь, разгромив внутренние помещения.
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