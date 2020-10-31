ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Екатеринбурге найден мертвым советник гендиректора УГМК
В Екатеринбурге найден мертвым советник гендиректора УГМК
Птерозавры учились летать на протяжении многих миллионов лет
Птерозавры учились летать на протяжении многих миллионов лет
На Урале школьница провалилась под тонкий лед и утонула
На Урале школьница провалилась под тонкий лед и утонула
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Великобритании объявлен общенациональный карантинВ Великобритании объявлен общенациональный карантин
После ЧП в Челябинске 13 человек доставлены в реанимацию После ЧП в Челябинске 13 человек доставлены в реанимацию
Трамп поддержал Макрона после заявлений о терактах во ФранцииТрамп поддержал Макрона после заявлений о терактах во Франции
Под Кировом при пожаре погибли оставленные без присмотра четверо детейПод Кировом при пожаре погибли оставленные без присмотра четверо детей
В Лионе неизвестный стрелял в православного священникаВ Лионе неизвестный стрелял в православного священника

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Смерть певицы осенью, Агата БулгаковаСмерть певицы осенью, Агата Булгакова
НЕ «Наташа»НЕ «Наташа»
Вкусный, простой яблочный пирог.Вкусный, простой яблочный пирог.
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Трамп поддержал Макрона после заявлений о терактах во Франции


31.10.2020 20:41
Трамп поддержал Макрона после заявлений о терактах во ФранцииФото: smi2.net

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил поддержку своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону, который заявил о необходимости усилить борьбу против "радикального исламского экстремизма". Об этом во время брифинга сообщил журналистам заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

Как стало известно, американский президент выразил Макрону соболезнования в связи с трагическими происшествиями. Официальный представитель Белого дома пояснил, что главы государств во время беседы сошлись во мнении о том, что нельзя допускать повторения таких событий.

В ходе недавнего разговора Трамп и Макрон также говорили о том, что "ценности демократии всегда будут побеждать", отметил Дир.

16 октября экстремист жестоко расправился с учителем истории Самуэлем Пати. После убийства, совершенного в пригороде Парижа, французский лидер сделал заявление, возмутившее мусульман по всему миру.

После того, как Макрон выразил намерение усилить борьбу с исламскими радикалами, во Франции произошел еще ряд нападений. 29 октября вооруженный ножом уроженец Туниса убил троих человек у собора Нотр-Дам в Ницце, а сегодня в Лионе неизвестный открыл огонь по православному священнику.

Как уже сообщалось ранее, накануне в Вене толпа агрессивно настроенных людей ворвалась в католическую церковь, разгромив внутренние помещения.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Ноябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
30
            

Популярное

Названы способы проверить себя на коронавирусНазваны способы проверить себя на коронавирус
В Белоруссии объявили забастовку преподаватели и студенты МГЛУВ Белоруссии объявили забастовку преподаватели и студенты МГЛУ
В Ростове-на-Дону умер болевший COVID-19 главврачВ Ростове-на-Дону умер болевший COVID-19 главврач
Ученые обнаружили уникальные предметы шаманского культаУченые обнаружили уникальные предметы шаманского культа
В Вене иностранная молодежь разгромила храмВ Вене иностранная молодежь разгромила храм

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru