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В Лионе неизвестный стрелял в православного священника


31.10.2020 19:33
В Лионе неизвестный стрелял в православного священникаФото: jyllands-posten.dk

В результате стрельбы во французском Лионе получил ранения греческий православный священник, сообщает телевизионный канал BFM.

Со ссылкой на местную полицию уточняется, что ЧП случилось сегодня на территории 7-го округа этого города.

Прибывшие к месту происшествия врачи оказали раненому священнослужителю первую медицинскую помощь. По данным французских СМИ, госпитализация пострадавшему не потребовалась.

Злоумышленнику удалось скрыться, правоохранители приступили к его поискам. Сведений о том, что могло стать мотивом нападения, пока нет. В настоящее время полиция продолжает в районе Жан-Масе, где "установлен периметр безопасности". К местным жителям обращаются с призывом до завершения спецоперации стараться избегать указанного сектора и следовать указаниям властей.

Ранее чеченский лидер Рамзан Кадыров обратился к главе Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимиру Жириновскому, потребовав извинений. Речь идет о разногласиях, связанных с отношением к позиции французского президента Эммануэля Макрона. После убийства учителя под Парижем глава государства сделал ряд заявлений, которые вызвали крайне негативную реакцию у мусульман по всему миру.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 170

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