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В деле о теракте в Ницце появился еще один фигурант


31.10.2020 22:51
В деле о теракте в Ницце появился еще один фигурантФото: imag.one

Французская полиция задержала еще одного человека, который может оказаться причастным к нападению в Ницце.

29-летний выходец из Туниса был взят под стражу в городе Грас, расположенном в южной части страны.

Ранее полиция Франции задержала 47-летнего мужчину, который может быть соучастником подозреваемого в нападении на церковь Нотр-Дам в Ницце. Установлено, что незадолго до теракта он контактировал с главным подозреваемым и дал ему телефон.

ЧП случилось 29 октября, когда тунисец 1999 г.р. с несколькими ножами, двумя мобильными телефонами и Кораном атаковал верующих у храма, убив трех человек. Прибывшая полиция ранила террориста, который во время оказания медицинской помощи продолжал повторять "Аллах акбар!" Сейчас он находится в больнице.

Жертвами нападения стали 60-летняя женщина, многодетная уроженка Бразилии и служитель собора. В мэрии Ниццы случившееся назвали террористической атакой. Предположительно, инцидент может быть связан с обсуждениями публикаций карикатур Charlie Hebdo и последующими трагическими событиями.

В последние дни на территории Франции зафиксирован целый ряд ЧП. В частности, в городе Авиньон сотрудники полиции застрелили мужчину с ножом, который пытался атаковать их, выкрикивая "Аллах акбар". В Лионе неизвестный расстрелял у церкви православного священника.

Власти Туниса, отреагировав на теракт в Ницце, заявили о том, что нападавший может быть связан с некой "Организацией Махди". После трагедии во Франции тунисские спецслужбы ведут расследование в отношении возможной новой террористической организации.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 109

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